ТАК НЕОБЫЧНО! ⟩ «Красивый и волшебный момент!» Мужчина сделал предложение своей возлюбленной под северным сиянием

Wild About Lapland – фирма, организующая походы в Рованиеми, Лапландия. Желающие отправляются на дикую природу Лапландии, где могут увидеть захватывающее дух северное сияние.

Мужчины часто становятся на одно колено и просят руки и сердца возлюбленных в поездках. Но этот раз не стал таким же банальным, как сделать предложение, например, на фоне Эйфелевой башни. Так, в начале года состоялась очередная поездка на родину северного сияния.

«Она сказала "да" под северным сиянием!» Какой прекрасный момент в одном из наших недавних туров к северному сиянию в Рованиеми», – написано под фото, опубликованном 8 января. «Мы благодарны, что можем быть частью этих особенных моментов для наших гостей», – говорят организаторы поездки.