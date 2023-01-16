На странице Wild About Lapland в Facebook появилясь фотография прекрасного момента, когда мужчина сделал предложение своей возлюбленной под небом, покрытым прекрасным северным сиянием, пишет Elu24.
ТАК НЕОБЫЧНО! ⟩ «Красивый и волшебный момент!» Мужчина сделал предложение своей возлюбленной под северным сиянием
Wild About Lapland – фирма, организующая походы в Рованиеми, Лапландия. Желающие отправляются на дикую природу Лапландии, где могут увидеть захватывающее дух северное сияние.
Мужчины часто становятся на одно колено и просят руки и сердца возлюбленных в поездках. Но этот раз не стал таким же банальным, как сделать предложение, например, на фоне Эйфелевой башни. Так, в начале года состоялась очередная поездка на родину северного сияния.
«Она сказала "да" под северным сиянием!» Какой прекрасный момент в одном из наших недавних туров к северному сиянию в Рованиеми», – написано под фото, опубликованном 8 января. «Мы благодарны, что можем быть частью этих особенных моментов для наших гостей», – говорят организаторы поездки.
«Прекрасный и волшебный момент», – пишут в комментариях. «Незабываемо! Особенно! Настолько совершенно! Так романтично!» – говорят комментаторы под фото. «Это моя мечта, чтобы предложение руки и сердца было сделано именно так!» – пишут некоторые девушки.