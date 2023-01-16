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ТАКОГО ТЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ ⟩ Импровизация страдает: Волочкова устроила необузданные танцы прямо на пляже

Limon.ee
Импровизация страдает: Волочкова устроила необузданные танцы прямо на пляже
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Сейчас Анастасии Волочковой завидуют тысячи поклонников, ведь балерина улетела на курорт мечты – Мальдивы.

Артистка наслаждается на островах по полной, хотя и не понятно, кто снимает о ней фото и видео для соцсетей. Ведь походе на то, что на сей раз Волочкова решила отдохнуть без бойфренда.

Впрочем, такой самодостаточной женщине компания не нужна, она и сама с собой будет чувствовать себя великолепно.

В личном блоге Анастасии Волочкова показала, как отрывается в танце прямо на пляже. И именно так выглядит настоящее счастье. Импровизация настолько плоха, что на это можно смотреть вечно.

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