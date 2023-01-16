ТАКОГО ТЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ ⟩ Импровизация страдает: Волочкова устроила необузданные танцы прямо на пляже

Артистка наслаждается на островах по полной, хотя и не понятно, кто снимает о ней фото и видео для соцсетей. Ведь походе на то, что на сей раз Волочкова решила отдохнуть без бойфренда.

Впрочем, такой самодостаточной женщине компания не нужна, она и сама с собой будет чувствовать себя великолепно.