Молодой парень уснул в мороз на снегу в центре Таллинна: хорошо, что есть добрые люди!

Что предшествовало этому моменту? Быть может, веселый вечер в компании друзей, или расставание с девушкой, или просто неожиданно ухудшившееся состояние здоровья. Этого мы с вами никогда не узнаем, если только речь не идет о нашем сыне, брате, друге, коллеге или однокурснике, который вернулся домой живым. Как могла бы закончиться эта история, представлять даже не будем. Просто перейдем к подробностям доброго поступка таллиннца по имени Артур, который морозным январским утром спас 21-летнего молодого человека.