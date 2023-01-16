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ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Есть время до вечера: жители Эстонии могут отправить еще двух исполнителей в финал Eesti Laul

Limon.ee
Есть время до вечера: жители Эстонии могут отправить еще двух исполнителей в финал Eesti Laul
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Второй полуфинал конкурса Eesti Laul-2023.
Второй полуфинал конкурса Eesti Laul-2023. Фото: Taavi Sepp

Самым большим сюрпризом второго полуфинала Eesti Laul стало объявление о том, что в финал пройдут 12 песен вместо 10. Кто из двух артистов, не попавших в финал, получит второй шанс, решит народ, пишет Elu24.

Всего в финале Eesti Laul-2023 примут участие 12 песен. В дополнение к десяти песням, которые уже прошли в последний этап конкурса, еще две песни пройдут в финал по результатам телефонного голосования, которое продлится два дня, победителей объявят в программе Ringvaade в понедельник, 16 января.

После первого полуфинала Eesti Laul место в финале себе обеспечили: Andreas, Anett x Fredi, Bedwetters, Janek и OLLIE. К ним присоединились ALIKA, SISSI, INGER, Meelik и m els из второго полуфинала.

В качестве нововведения в конкурсе этого года по результатам телефонного голосования будут выдвинуты еще две песни. Голосование продлится до 19:30 понедельника, 16 января. При голосовании остаются действительными те же номера, которые были присвоены конкурсантам в полуфиналах.

По словам продюсера Eesti Laul Томи Рахула, финал с 12 песнями был первоначальным планом организаторов, чтобы дать как можно большему количеству артистов возможность ощутить себя на большой сцене и в то же время добавить азарта конкурсу. «Теперь, когда оба полуфинала завершены и все конкурсные песни прослушаны, вы можете снова поддержать своих фаворитов. Этим мы даем другим поклонникам еще больше возможностей влиять на состав финалистов».

Два последних финалиста будут объявлены в понедельник вечером в программе Ringvaade. По словам Томи Рахула, после объявления все финалисты смогут начать подготовку к финалу, который состоится в ледовом зале Тондираба, где большая сцена и более просторный зал дают артистам новую возможность выступить с достойным финала представлением.

Номера для дополнительного голосования: 

ELLIP – Pretty Girl: 900 7002 (по СМС nr 2)

kaw – Valik: 900 7003 (по СМС nr 3)

MERLYN – Unicorn Vibes: 900 7004 (по СМС nr 4)

MIA – Üks samm korraga: 900 7005 (по СМС nr 5)

Neon Letters & Maiko – Tokimeki: 900 7006 (по СМС nr 6)

Linalakk, Bonzo – Aeg: 900 7012 (по СМС nr 12)

ELYSA – Bad Philosophy: 900 7014 (по СМС nr 14)

Robin Juhkental – Kurbuse matused: 900 7015 (по СМС nr 15)

Wiiralt – Salalik: 900 7017 (по СМС nr 17)

Carlos Ukareda – Whiskey Won't Forget: 900 7019 (по СМС nr 19)

Все конкурсные песни этого года можно прослушать на сайте Eesti Laul ЗДЕСЬ.

Финал Eesti Laul-2023 состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Выступят 12 конкурсантов и несколько приглашенных артистов, в том числе 2 Quick Start, Карл-Эрик Таукар и STEFAN.

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