ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Есть время до вечера: жители Эстонии могут отправить еще двух исполнителей в финал Eesti Laul

Всего в финале Eesti Laul-2023 примут участие 12 песен. В дополнение к десяти песням, которые уже прошли в последний этап конкурса, еще две песни пройдут в финал по результатам телефонного голосования, которое продлится два дня, победителей объявят в программе Ringvaade в понедельник, 16 января.

После первого полуфинала Eesti Laul место в финале себе обеспечили: Andreas, Anett x Fredi, Bedwetters, Janek и OLLIE. К ним присоединились ALIKA, SISSI, INGER, Meelik и m els из второго полуфинала.

В качестве нововведения в конкурсе этого года по результатам телефонного голосования будут выдвинуты еще две песни. Голосование продлится до 19:30 понедельника, 16 января. При голосовании остаются действительными те же номера, которые были присвоены конкурсантам в полуфиналах.

По словам продюсера Eesti Laul Томи Рахула, финал с 12 песнями был первоначальным планом организаторов, чтобы дать как можно большему количеству артистов возможность ощутить себя на большой сцене и в то же время добавить азарта конкурсу. «Теперь, когда оба полуфинала завершены и все конкурсные песни прослушаны, вы можете снова поддержать своих фаворитов. Этим мы даем другим поклонникам еще больше возможностей влиять на состав финалистов».