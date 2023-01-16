Самым большим сюрпризом второго полуфинала Eesti Laul стало объявление о том, что в финал пройдут 12 песен вместо 10. Кто из двух артистов, не попавших в финал, получит второй шанс, решит народ, пишет Elu24.
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Есть время до вечера: жители Эстонии могут отправить еще двух исполнителей в финал Eesti Laul
Всего в финале Eesti Laul-2023 примут участие 12 песен. В дополнение к десяти песням, которые уже прошли в последний этап конкурса, еще две песни пройдут в финал по результатам телефонного голосования, которое продлится два дня, победителей объявят в программе Ringvaade в понедельник, 16 января.
После первого полуфинала Eesti Laul место в финале себе обеспечили: Andreas, Anett x Fredi, Bedwetters, Janek и OLLIE. К ним присоединились ALIKA, SISSI, INGER, Meelik и m els из второго полуфинала.
В качестве нововведения в конкурсе этого года по результатам телефонного голосования будут выдвинуты еще две песни. Голосование продлится до 19:30 понедельника, 16 января. При голосовании остаются действительными те же номера, которые были присвоены конкурсантам в полуфиналах.
По словам продюсера Eesti Laul Томи Рахула, финал с 12 песнями был первоначальным планом организаторов, чтобы дать как можно большему количеству артистов возможность ощутить себя на большой сцене и в то же время добавить азарта конкурсу. «Теперь, когда оба полуфинала завершены и все конкурсные песни прослушаны, вы можете снова поддержать своих фаворитов. Этим мы даем другим поклонникам еще больше возможностей влиять на состав финалистов».
Два последних финалиста будут объявлены в понедельник вечером в программе Ringvaade. По словам Томи Рахула, после объявления все финалисты смогут начать подготовку к финалу, который состоится в ледовом зале Тондираба, где большая сцена и более просторный зал дают артистам новую возможность выступить с достойным финала представлением.
Номера для дополнительного голосования:
ELLIP – Pretty Girl: 900 7002 (по СМС nr 2)
kaw – Valik: 900 7003 (по СМС nr 3)
MERLYN – Unicorn Vibes: 900 7004 (по СМС nr 4)
MIA – Üks samm korraga: 900 7005 (по СМС nr 5)
Neon Letters & Maiko – Tokimeki: 900 7006 (по СМС nr 6)
Linalakk, Bonzo – Aeg: 900 7012 (по СМС nr 12)
ELYSA – Bad Philosophy: 900 7014 (по СМС nr 14)
Robin Juhkental – Kurbuse matused: 900 7015 (по СМС nr 15)
Wiiralt – Salalik: 900 7017 (по СМС nr 17)
Carlos Ukareda – Whiskey Won't Forget: 900 7019 (по СМС nr 19)
Все конкурсные песни этого года можно прослушать на сайте Eesti Laul ЗДЕСЬ.
Финал Eesti Laul-2023 состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Выступят 12 конкурсантов и несколько приглашенных артистов, в том числе 2 Quick Start, Карл-Эрик Таукар и STEFAN.