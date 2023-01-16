ФОТО ⟩ Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная 2023»

Конкурс красоты «Мисс Вселенная», который прошел уже в 71-й раз, выиграла представительница США Бонни Габриэль. Напомним, что один из самых престижных турниров индустрии прошел в Новом Орлеане (США).

Известно, что в финал, куда прошли только пять претенденток на корону, жюри избрало только представительниц западного полушария, а именно Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.

Фото: Jonathan Bachman

Их представительницы продефилировали в вечерних платьях в заключительной части шоу. Отмечается, что внимания и иронии публики удостоилась именно представительница США, которая вышла на дефиле под живую музыку в стиле кантри в весьма открытом боди, которое было расшито 8 000 кристаллов и страз, и в высоких сапогах-ботфортах.

Фото: Jonathan Bachman

Особенное внимание привлек головной убор американки – шарообразная конструкция из звезд и гигантской луны и корона с зубьями.

Сама Габриэль заявила, что ее наряд посвящен миссии NASA «Артемида», по высадке на Луну первой женщины. Однако в Сети наряд вызвал иронию, и некоторые пользователи намекали, что, скорее всего, образ девушки символизирует состояние страны.