Стало известно о многомиллионном наследстве Чуриковой

В последние годы актриса жила в трехэтажном поместье, обустроенном под дворянское гнездо XIX века — оно расположено в элитном поселке Николина Гора. На его постройку и интерьер Чурикова тратила все свои гонорары. По оценкам риелторов, итоговая стоимость объекта составляет порядка 4 миллиона евро.

Также наследники получат от актрисы квартиру в центре Москвы. На сегодняшний день цена подобной недвижимости составляет порядка 800 000 евро.

Споров между родственниками за имущество Чуриковой не ожидается, поскольку в семье знаменитой артистки выстроились доверительные отношения. По закону, наследниками первой очереди являются муж актрисы режиссер Глеб Панфилов и ее сын Иван. Супругу принадлежит 50% имущественных активов, тогда как вторая часть будет поделена между ними поровну. Вместе с тем источник из окружения Чуриковой считает, что Панфилов отдаст свою долю Ивану, чтобы избежать бюрократических сложностей.