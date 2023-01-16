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Анну Семенович раскритиковали за снимок без макияжа и фильтров

Limon.ee
Анну Семенович раскритиковали за снимок без макияжа и фильтров
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Анна Семенович
Анна Семенович Фото: Sergei Karpukhin

Певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фильтров. Фото артистки вызвало волну критики со стороны недовольных ее внешностью подписчиков.

 Звезда на данный момент отдыхает в Дубае. На фоне живописных пейзажей артистка решила поделиться с поклонниками своей фотографией.Но внимание пользователей Сети больше привлекло ее лицо.

«Выглядит на 50+, минимум. Одутловатое лицо, прям Иришка Чики-Пики»;

«Стареет тетя»;

«Ань, при всем уважении, плохо выглядите. И это еще нет семьи, детей», — написали они.

Стоит отметить, что бывшая солистка группы «Блестящие» не раз заявляла, что ей безразлично мнение хейтеров.

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