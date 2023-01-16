Художница, детский писатель и мать троих детей Мари Оясаар-Парве делится своими мыслями о старении в социальных сетях. «Пришло время подняться на ступеньку повыше, это просто потрясающе», – пишет Мари, имея в виду свой приближающийся день рождения.
40 лет – не приговор: Мари Оясаар-Парве поделилась мыслями о старении
Мари Оясаар-Парве в своих размышлениях в Instagram говорит, что старение - это дар, а не повод для беспокойства.
«Несколько дней назад я заполняла анкету. Там было поле, в котором нужно было отметить, если вам 20-29, 30-39 или 40-49 лет и т.д. Я остановилась на мгновение – да, пора подняться на ступеньку повыше», - признается Мари.
«Слушай, эти сорок, которые скоро свалятся на меня – это мега! Это просто беспрецедентно. Я не смотрю на эту цифру и не думаю: «Боже, теперь у меня будут морщины и седые волосы». Они есть уже давно. Я рассматриваю этот вопрос как подарок. Мне удалось прожить сорок замечательных лет. Моя жизнь была такой прекрасной, захватывающей и полной любви. Это подарок! Жизнь – это подарок! Особенно теперь, когда я понимаю это еще лучше. 40 лет – это бонус», – говорит она, делясь прекрасной фотографией.
Мари говорит, что положительным моментом в старении является то, что ты видишь, как растут твои дети и, возможно, даже внуки. «Для меня это шанс обрести зрелость и заняться тем, что мне больше всего нравится».
«Сейчас все начинает проясняться. Наслаждайтесь временем, проведенным с семьей и любимыми людьми, это самое главное», – пишет Мари.