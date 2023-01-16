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ФОТО ⟩ «Друг, который всегда был рядом»: Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Кикабидзе

Limon.ee
«Друг, который всегда был рядом»: Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Кикабидзе
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Фото: Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook выразил соболезнования родным и близким умершего сегодня грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

«Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и соболезнования близким», – написал он.

К посту Зеленский прикрепил фотографию, сделанную 24 августа 2021 года в Киеве, когда он во время парада ко Дню независимости Украины вручал Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор и исполнитель песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года. В Россию он отказался ездить еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию. Легендарный артист скончался 15 января 2023-го, прожив 84 года.

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