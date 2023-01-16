ФОТО ⟩ «Друг, который всегда был рядом»: Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Кикабидзе

«Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и соболезнования близким», – написал он.

К посту Зеленский прикрепил фотографию, сделанную 24 августа 2021 года в Киеве, когда он во время парада ко Дню независимости Украины вручал Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.