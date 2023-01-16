Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушать

Женщины в этот день варили кашу на молоке. Верили, что это принесет в дом достаток.

После новогодних праздников старались подготовиться к Крещению. В доме убирали, стирали и выносили мусор. Это был обязательный ритуал, который поможет очистить жилище от неприятностей.