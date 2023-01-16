Что нельзя делать 16 января и как привлечь удачу в этот день.
Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушать
Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушать
Женщины в этот день варили кашу на молоке. Верили, что это принесет в дом достаток.
После новогодних праздников старались подготовиться к Крещению. В доме убирали, стирали и выносили мусор. Это был обязательный ритуал, который поможет очистить жилище от неприятностей.
Что нельзя делать 16 января
- Нельзя 16 января хвастаться ни своим добром, ни здоровьем. Верили, что можно все потерять.
- Нельзя 16 января вечером заниматься тяжелым трудом.
- Нельзя 16 января ссориться и злиться.
Приметы 16 января
- Если иней на деревьях, то к ясной погоде.
- Если звезды ярко мерцают, то к солнечной погоде.
- Если весь день идет снег, то ночью ударит сильный мороз.