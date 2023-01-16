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Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушать

Limon.ee
Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушать
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Зима. Птички.
Зима. Птички. Фото: Nataliia Pyzhova/Shutterstock

Что нельзя делать 16 января и как привлечь удачу в этот день.

Женщины в этот день варили кашу на молоке. Верили, что это принесет в дом достаток.

После новогодних праздников старались подготовиться к Крещению. В доме убирали, стирали и выносили мусор. Это был обязательный ритуал, который поможет очистить жилище от неприятностей.

Что нельзя делать 16 января

  • Нельзя 16 января хвастаться ни своим добром, ни здоровьем. Верили, что можно все потерять.
  • Нельзя 16 января вечером заниматься тяжелым трудом.
  • Нельзя 16 января ссориться и злиться.

Приметы 16 января

  • Если иней на деревьях, то к ясной погоде.
  • Если звезды ярко мерцают, то к солнечной погоде.
  • Если весь день идет снег, то ночью ударит сильный мороз.
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