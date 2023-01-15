Скончался 33-летний блогер-миллионник, ставший популярным благодаря поеданию просрочки

За страницами 33-летнего Тейлора в соцсетях следили 1,7 миллиона подписчиков. Фолловеры ставили лайке на видео, где он в больших количествах поглощает бургеры, стейки, приправленные острым перцем, немецкие сосиски, вяленую рыбу и корейский рамен.

Среди того, что оказывалось на столе блогера, были и просроченные продукты питания. Тейлор с энтузиазмом поглощал кукурузные хлопья, выпущенные в конце 80-х годов, баловался консервами, непригодными для пищи. О своих гастрономических экспериментах звезда TikTok систематически отчитывался в коротких видео. Накануне стало известно, что Тейлор скончался.

Блогеру стало плохо и он позвонил матери, а потом сразу же вызвал скорую помощь. Медики отвезли его в клинику, но все попытки спасти пациента оказались тщетными. В тексте врачебного заключения указывается, что причиной смерти стал острый сердечный приступ.

Многие фолловеры связывают кончину Тейлора с неправильными экстремальным питанием. Однако пока эти догадки не подтвердились экспертным мнением.