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Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Limon.ee
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
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Свадьба. Фото иллюстративное.
Свадьба. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Влюбленные пары часто выбирают красивые даты для заключения брака. Чаще всего это зеркальные числа, которыми был особенно богат 2022. Ближайшая подобная дата будет 23 февраля, пишет rsute.ru.

Но возникает вопрос, можно ли жениться и выходить замуж в красивую дату 23.02.2023. На него ответила нумеролог Эльвира Алексеева.

Можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Нумеролог не рекомендует это делать. Она посоветовала не гнаться за красивыми датами, а смотреть на смысл.

Дата 23.02.2023 находится под управлением пятерки. Этой цифре покровительствует первая планета Солнечной системы Меркурий. Он активный, подвижный и свободолюбивый. Поэтому браки, заключенные во время покровительства планеты, отличаются краткосрочностью и изменчивостью.

Паре придется столкнуться со многими проблемами. Им будет не хватать личного пространства, а еще придется постоянно выбирать между личной жизнью и работой.

Эльвира Алексеева обратила внимание на тот факт, что магическими датами чаще всего увлекаются тревожные люди. Желание вступить в брак именно в особый день говорит о сомнениях или неуверенности. Кто-то из пары или оба не до конца уверены в выборе партнера или необходимости связать себя семейными узами. Но, возможно, это просто желание и не более того.

Брак, заключенный 23.02.2023, не обречен на провал. Если пара действительно уверена в своем выборе, то никакой Меркурий и пятерка им не помешают. Но это лишь потому, что партнеры готовы принять вызов судьбы и проживать каждый день со своей второй половинкой несмотря ни на что.

Советы для пары, которая решила зарегистрировать свои отношения 23 февраля:

  • оговорить все важные вопросы до свадьбы (распределение бюджета, захотят ли партнеры детей, как их будут воспитывать);
  • быть готовыми к переменам в средне- и долгосрочных целях;
  • давать партнеру личное пространство, не ограничивать его свободу;
  • договариваться и идти на компромиссы;
  • заботиться о своем партнере, помогать ему;
  • учиться чему-то друг у друга, интересоваться увлечениями супруга (супруги).

Отменять свадьбу в эту дату не стоит. Если вы уверены в своем партнере, то сможете преодолеть все трудности и препятствия.

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