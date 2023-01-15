Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Но возникает вопрос, можно ли жениться и выходить замуж в красивую дату 23.02.2023. На него ответила нумеролог Эльвира Алексеева.

Можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Нумеролог не рекомендует это делать. Она посоветовала не гнаться за красивыми датами, а смотреть на смысл.

Дата 23.02.2023 находится под управлением пятерки. Этой цифре покровительствует первая планета Солнечной системы Меркурий. Он активный, подвижный и свободолюбивый. Поэтому браки, заключенные во время покровительства планеты, отличаются краткосрочностью и изменчивостью.

Паре придется столкнуться со многими проблемами. Им будет не хватать личного пространства, а еще придется постоянно выбирать между личной жизнью и работой.

Эльвира Алексеева обратила внимание на тот факт, что магическими датами чаще всего увлекаются тревожные люди. Желание вступить в брак именно в особый день говорит о сомнениях или неуверенности. Кто-то из пары или оба не до конца уверены в выборе партнера или необходимости связать себя семейными узами. Но, возможно, это просто желание и не более того.

Брак, заключенный 23.02.2023, не обречен на провал. Если пара действительно уверена в своем выборе, то никакой Меркурий и пятерка им не помешают. Но это лишь потому, что партнеры готовы принять вызов судьбы и проживать каждый день со своей второй половинкой несмотря ни на что.

Советы для пары, которая решила зарегистрировать свои отношения 23 февраля:

оговорить все важные вопросы до свадьбы (распределение бюджета, захотят ли партнеры детей, как их будут воспитывать);

быть готовыми к переменам в средне- и долгосрочных целях;

давать партнеру личное пространство, не ограничивать его свободу;

договариваться и идти на компромиссы;

заботиться о своем партнере, помогать ему;

учиться чему-то друг у друга, интересоваться увлечениями супруга (супруги).