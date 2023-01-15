Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Шоумен, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддержал Украину, выразил свои соболезнования в Instagram. Галкин добавил рисунок украинской художницы, изобразившей руины многоэтажки и плачущую в огне девушку. «Днепр... Невыносимо... Невозможно», — написал в Сети Галкин.

Шоумен отметил, что закрывает комментарии под этим постом, чтобы никакие пропагандисты не смели насмехаться над чужим горем и писать свои продажные комментарии. «Комментарии закрываю. Не хочу, чтобы здесь боты за деньги резвились и глумились», — написал Галкин.