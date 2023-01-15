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Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Limon.ee
Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по многоэтажке в Днепре
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Российский комик Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар по жилому дому в Днепре, нанесенный российской армией 14 января, пишет tsn.ua.

Шоумен, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддержал Украину, выразил свои соболезнования в Instagram. Галкин добавил рисунок украинской художницы, изобразившей руины многоэтажки и плачущую в огне девушку. «Днепр... Невыносимо... Невозможно», — написал в Сети Галкин.

Шоумен отметил, что закрывает комментарии под этим постом, чтобы никакие пропагандисты не смели насмехаться над чужим горем и писать свои продажные комментарии. «Комментарии закрываю. Не хочу, чтобы здесь боты за деньги резвились и глумились», — написал Галкин.

В конце своего сообщения комик, как всегда, добавил, что этот материал изложил «иноагент», которым его уже признали в России.

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