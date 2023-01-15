Эстонский рэпер завел фальшивый аккаунт в соцсетях: для чего?

Рэпер и музыкальный продюсер Кеннет Рюйтли не остался в стороне от бума фейковых аккаунтов. «Я создал аккаунт-призрак и писал людям, которых знал», - рассказал Рютли в интервью редакции Elu24.

В своих сообщениях в Instagram Кеннет Рюйтли просил помощи у знакомых и поклонников рэпера. «Извините, если я вас беспокою, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Я пытаюсь зарегистрироваться на моем Instagram с моим новым телефоном, но Instagram не позволяет мне этого сделать. Мне показыват двух друзей, с которыми я могу связаться, чтобы они помогли мне получить ссылку. Если вы получите ссылку, отправьте ее мне, чтобы я мог зарегистрироваться. Пришлите мне скриншот ссылки, которую вы только что получили», - таков был запрос в отправленном сообщении.

Рэпер признается, что несколько друзей связались с ним после получения таких писем: «Я получил кучу писем, в которых говорилось, что с этим аккаунтом происходит что-то подозрительное, сами по себе отправляются фотографии и прочее».

Сегодня этого аккаунта больше не существует. «Об этом аккаунте было сообщено, и сегодня его уже нельзя найти. Возможно, что аккаунт изменился», - писали рэперу.

Скрин из Инстаграма Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

В прошлом у других эстонских звезд также возникали проблемы с аккаунтами в соцсетях. В январе прошлого года певец Уку Сувисте предупредил своих друзей и поклонников о фишинговых аккаунтах, созданных на его имя. По словам певца, также предпринимались попытки выманить деньги у его знакомых.