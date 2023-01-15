В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА ⟩ Семь продуктов, которые делают нас глупее

Еда, приготовленная во фритюре

Во-первых, при её изготовлении, скорее всего, используется подсолнечное или рапсовое масло. А, во-вторых, такая жирная еда ведёт к развитию воспалительных процессов в мозге. Хотите оставаться умными и активными? Тогда исключите продукты, вредные для мозга, и готовьте еду на гриле, запекайте или тушите – но не жарьте!

Сладкие напитки

Сладкое относится к полезным продуктам для мозга? Не всё так однозначно. Регулярное употребление сладкой газировки, соков и даже обычного чая с сахаром, может быть, и даёт кратковременное увеличение энергии и повышает мозговую активность, но расплачиваться приходится повышенным риском воспалительных процессов. А вот они в свою очередь приводят к снижению когнитивных функций и даже деменции. Пока не поздно, переходите на чай без сахара!

Трансжиры

Если бы проводился конкурс на звание самых вредных продуктов для мозга, трансжиры выиграли бы его с лёгкостью и получили гран-при. Практически все системы нашего тела страдают, когда мы едим продукты с высоким содержанием трансжиров, и мозг – не исключение. Риск болезни Альцгеймера повышается, когда мы едим что-то жирное и вредное – помните об этом.

Алкоголь

По словам исследователей, нет абсолютно безопасной для здоровья дозы алкоголя. Даже красное вино считается продуктом, вредным для сосудов головного мозга. И, разумеется, категорически не стоит употреблять алкоголь в больших дозах: это опасно для структуры мозга и может нарушить его функционирование, в том числе необратимо. Чем больше мы пьем, тем хуже работает наш мозг – увы.

Фастфуд