Если вы не можете вспомнить слова, Кая Каллас спасет вас: премьер-министр зажгла на концерте Таукара

Вчера вечером в порту аэропорта Таллинна состоялось общее собрание Партии реформ - были утверждены предвыборная программа и список кандидатов.

Однако после завершения официальной части на сцену вышел Карл-Эрик Таукар, и, конечно же, премьер-министр Кайя Каллас поддержала его.

Певец поделился с родписчиками снимками с мероприятия в Инстаграме. "Программа выборов опубликована, кандидаты утверждены, пора зажигать с Таукаром", - написала Каллас в видеоролике, опубликованном в Инстаграме. В видеоролике видно, как Каллас подпевает певцу.

Видеоклип опубликовал и Карл-Эрик Таукар. "Если вы не можете вспомнить все слова, Кайя Каллас спасет вас", - написал музыкант в социальных сетях.