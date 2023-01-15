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Если вы не можете вспомнить слова, Кая Каллас спасет вас: премьер-министр зажгла на концерте Таукара

Limon.ee
Если вы не можете вспомнить слова, Кая Каллас спасет вас: премьер-министр зажгла на концерте Таукара
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Фото: Elu24 kollaaž/Instagram

Кая Каллас поделилась c подписчиками в социальных сетях видео, на котором она громко подпевает Карлу-Эрику Таукару.

Вчера вечером в порту аэропорта Таллинна состоялось общее собрание Партии реформ - были утверждены предвыборная программа и список кандидатов.

Однако после завершения официальной части на сцену вышел Карл-Эрик Таукар, и, конечно же, премьер-министр Кайя Каллас поддержала его.

Певец поделился с родписчиками снимками с мероприятия в Инстаграме. "Программа выборов опубликована, кандидаты утверждены, пора зажигать с Таукаром", - написала Каллас в видеоролике, опубликованном в Инстаграме. В видеоролике видно, как Каллас подпевает певцу.

Видеоклип опубликовал и Карл-Эрик Таукар. "Если вы не можете вспомнить все слова, Кайя Каллас спасет вас", - написал музыкант в социальных сетях.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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