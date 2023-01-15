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Умер Вахтанг Кикабидзе

Limon.ee
Умер Вахтанг Кикабидзе
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Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе Фото: Peeter Langovits

В Грузии ушел из жизни легендарный киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. Об этом 15 января сообщило грузинское ТВ «Мтавари архи».

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году пришел в ансамбль «Орэра» (ударные инструменты, вокал). В том же 1966 году дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах», а через год снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!».

Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Следующим знаковым фильмом стала картина «Мелодии Верийского квартала». В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

Кикабидзе всегда пользовался популярностью у прекрасного пола, но был верен единственной жене Ирине Кебадзе, приме Тбилисского академического оперного театра. Они поженились в 1965 году и с тех пор не расставались. К слову, свадьбу сыграли спустя несколько дней после знакомства, пишет «Стархит».

Артист был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации.

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