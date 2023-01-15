ВИДЕО ⟩ Кричала и разговаривала на непонятном языке. У Бритни Спирс произошел срыв на публике

41-летняя американская певица Бритни Спирс устроила истерическую сцену во время ужина со своим мужем, после чего он бросил ее наедине. Об этом сообщает TMZ.

Звезда сцены и фитнес-тренер Сэм Асгари посетили ресторан в Лос-Анджелесе, однако заведение они покинули отдельно друг от друга.

Очевидцы рассказали западному таблоиду, что звездные супруги пришли в ресторан с телохранителями. Впрочем, в этот вечер там было много посетителей, которые узнали знаменитость и хотели с ней сфотографироваться. Такое внимание фанатов разозлило Бритни Спирс, и она начала очень странно вести себя: кричала, говорила на непонятном языке и стала «маниакальной».

Бритни Спирс

После этого спутник артистки расстроился и ушел из заведения, оставив свою жену одну. Бритни сидела за столом, а потом и сама покинула ресторан. Через несколько минут после этого телохранитель знаменитости вернулся и, судя по всему, оплатил счет.