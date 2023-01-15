София Ротару отреагировала на ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Инстаграм Фото София Михайловна сопроводила эмоджи в виде разбитого сердца и подписала: «Днепр. 14.01.2023».

Отметим, что 14 января армия России ударила ракетами по Днепру и попала в жилой дом. Число жертв постоянно растет. Сейчас уже известно о 20 погибших. Полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек. Как рассказал глава Офиса президента Кирилл Тимошенко, среди погибших есть 1 ребенок, 73 человека ранены, удалось спасти 38 человек, из них 6 детей – их достали из-под завалов и из разрушенных секций дома, которые не обрушились. Российская ракета уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.