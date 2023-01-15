56-летний швед предлагал алкоголь несовершеннолетним в своем доме в Пярну, за что и получил наказание

«Такого никогда раньше не было, и мне очень жаль», - говорит Бенни Голами, швед из Ирана, который в минувший четверг предстал перед судом за предложение алкоголя несовершеннолетним в своем доме. Однако в ходе уголовного разбирательства выяснилось, что обвиняемый и раньше проводил время с подростками у себя дома, поэтому, по словам прокурора, он должен был знать, что они несовершеннолетние, пишет Elu24.