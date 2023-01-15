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56-летний швед предлагал алкоголь несовершеннолетним в своем доме в Пярну, за что и получил наказание

Мерилин Няреп
56-летний швед предлагал алкоголь несовершеннолетним в своем доме в Пярну, за что и получил наказание
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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное Фото: shutterstock.com

«Такого никогда раньше не было, и мне очень жаль», - говорит Бенни Голами, швед из Ирана, который в минувший четверг предстал перед судом за предложение алкоголя несовершеннолетним в своем доме. Однако в ходе уголовного разбирательства выяснилось, что обвиняемый и раньше проводил время с подростками у себя дома, поэтому, по словам прокурора, он должен был знать, что они несовершеннолетние, пишет Elu24.

Прокуратура обвиняет Бенни Бахрама Зоорана Голами, 56-летнего гражданина Швеции иранского происхождения, в том, что в августе 2021 года он предлагал алкоголь несовершеннолетним в своей резиденции на бульваре Таммсааре в Пярну. Согласно обвинительному заключению, обвиняемый предлагал водку, а также разбавленные алкогольные напитки двум несовершеннолетним девочкам и двум несовершеннолетним мальчикам, которые те и употребили по месту жительства обвиняемого.

12 января состоялось слушание, на котором было зачитано обвинение. После того как прокурор его зачитал, судья спросил мужчину, все ли ему понятно. Швед сначала не понял вопроса, и английскому переводчику пришлось повторить вопрос.

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