«Такого никогда раньше не было, и мне очень жаль», - говорит Бенни Голами, швед из Ирана, который в минувший четверг предстал перед судом за предложение алкоголя несовершеннолетним в своем доме. Однако в ходе уголовного разбирательства выяснилось, что обвиняемый и раньше проводил время с подростками у себя дома, поэтому, по словам прокурора, он должен был знать, что они несовершеннолетние, пишет Elu24.
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56-летний швед предлагал алкоголь несовершеннолетним в своем доме в Пярну, за что и получил наказание
56-летний швед предлагал алкоголь несовершеннолетним в своем доме в Пярну, за что и получил наказание
Прокуратура обвиняет Бенни Бахрама Зоорана Голами, 56-летнего гражданина Швеции иранского происхождения, в том, что в августе 2021 года он предлагал алкоголь несовершеннолетним в своей резиденции на бульваре Таммсааре в Пярну. Согласно обвинительному заключению, обвиняемый предлагал водку, а также разбавленные алкогольные напитки двум несовершеннолетним девочкам и двум несовершеннолетним мальчикам, которые те и употребили по месту жительства обвиняемого.
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