Астролог Юлия Лифанова разбирает все аспекты грядущей недели и объясняет, почему в ближайшие семь дней у всех спадут розовые очки, пишет wday.ru.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января для всех знаков Зодиака
Грядущая неделя знаменательна самым главным событием месяца - новолунием в Водолее 21 января и началом китайского года кролика в этот же день. Кроме того, нас ждет выход Меркурия из ретроградной фазы, транзит Венеры к Сатурну и соединение Луны с Плутоном.
Все эти аспекты говорят о том, что неделя будет кармически очень важной, так как Новолуние в Водолее «включит» Сатурн, что снимет со многих розовые очки и позволит увидеть многое таким, как оно есть. Помните, что любое Новолуние дает старт какому-то циклу, значит, по логике, Сатурн «раскроет» глаза на правду и заставит взять какую-то сферу вашей жизни под жесткий контроль.
ОВЕН 21.03 - 19.04
Благоприятные дни: 21 января, 22 января
Неблагоприятный день: 19 января
Любовь. Увеличивается вероятность встретить свою будущую половинку на вечеринке, в кругу друзей или в сообществе. Венера - управитель вашего спутника жизни - соединяется в Новолуние с Сатурном. А значит вы можете встретить мужчину постарше, либо ваши отношения будут требовать новых правил и регламента.
Работа. У вас может появится новый коллектив, причем скорее всего связанный с женским бизнесом, женским сообществом или благодаря помощи подруг
Здоровье. Ретроградный Меркурий вероятно помог вам проработать ваши планы на улучшение режима, спорта и питания. На этой неделе вы можете записаться в новый фитнес, либо пройти марафон по питанию. И это принесет вам отличный результат уже в июле!
Ваш маленький Овен. Постарайтесь найти компромисс с ребенком: на неделе из-за оппозиции с Луной у вас может быть конфликт. Учите договариваться на своем примере.
ТЕЛЕЦ 20.04 - 20.05
Благоприятный день: 20 и 21 января
Неблагоприятный день: 16, 17 января
Любовь. В понедельник и вторник может случится небольшой конфликт с партнером - придется настаивать на своем, потому что правда на вашей стороне. Ближе к 21 января вы найдете не просто компромисс, а придете вместе к важному решению в рамках начинаний для семьи. например, решитесь обговорить дальнюю поездку.
Работа. К 21 января в вашей жизни начнется новый этап в работе: новая команда, карьера или звание. Ваша задача выглядеть максимально дисциплинированно и не забывать об имидже: стоит купить себе новый дорогой костюм, электронные часы, очки. Помните, что первое впечатление о вас никто никогда не забудет.
Здоровье. Вероятно вам придется поставить себе новый план по проработке здоровья, например запланировать поездку в ретрит или санаторий на обследование
Ваш маленький Телец. На этой неделе у ребенка будет важное достижение, либо вы примите решение о начале нового цикла в обучении. Поддерживайте малыша!
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 - 21.06
Благоприятные дни: 22 января
Неблагоприятный день: 20 января
Любовь. Планета Юпитер, которая отвечает за ваши отношения, на этой неделе будете в аспекте квадратуры к Луне. Поэтому к 20 января может быть день конфликта на почве финансов: придется менять отношение к деньгам в семье.
Работа. На этой неделе вы поймете, как вам надо расширить свой проект благодаря образованию, либо иностранному опыту. вас может появится новый международный партнер, либо коуч/консультант, который сделает вам качественный совет по продвижению в социальных сетях.
Здоровье. К 22 января вы можете познакомится с новым врачом (скорее всего женщина), которая предложит вам психотерапию, операцию или проработку каких-то вопросов по гинекологии.
Ваши маленькие Близнецы. Начните новые курсы, обучение или запишите в кружок вашего ребенка. Это для него сейчас станет самым полезным.
РАК 22.06 - 22.07
Благоприятные дни: 18 января
Неблагоприятный день: 16, 17, 21 января
Любовь. На этой неделе ваш управитель соединяется с Плутоном и затем формирует Новолуние - в личной жизни может произойти важный новый этап. Например, он может касаться решения в рамках ипотеки, кредита. Либо (если вы не замужем) вас ждет бурная интимная жизнь к 22 января.
Работа. На этой неделе Марс - управитель сектора работы, наконец начинает выходить из ретро фазы. А значит, ваши идеи и активности по карьере наконец сдвинуться с мертвой точки! Вас ждет новый коллектив, либо вы наконец сможете осознать, какие у вас цели на ближайшее будущее в рамках профессии. Например, может возникнуть идея открыть проект на удаленке, в качестве фрилансера или работать заграницей.
Здоровье. К 18 января вероятно знакомство с врачом, либо удачная консультация.
Ваш маленький Рак. У вашего ребенка может появится новый коллектив, поэтому поддерживайте его в новых начинаниях.
ЛЕВ 23.07 - 22.08
Благоприятные дни: 18 и 19 января
Неблагоприятный день: 21 и 22 января
Любовь. В пятницу и субботу управитель вашего партнера будет делать гармоничный аспект к Луне в Козероге - вы с партнером сможете договориться по общим и семейным обязательствам, а также ожидается улучшение быта. Скорее всего вы поставите себе новую цель, связанную с улучшением вашего образа жизни, режима и здоровья. Для неженатых Львов вероятна приятная поездка по работе, на которой вы можете встретить интересного человека. Новолуние может принести новый цикл в отношениях - новую любовь, заключение брака, либо в семье произойдут важные перемены.
Работа. Вероятно, что ваша работа получит значительное улучшение или продвижение к пятнице - ждите приятную новость, которая может касаться договоренности или утверждению какого-то союза.
Здоровье. Солнце переходит в оппозиционный вашему Солнцу знак, поэтому с 21 января будьте внимательны к своему режиму. К счастью, Меркурий выходит из ретро фазы в секторе здоровья, и к 22 января вы можете заметить, как ваше состояние улучшается, режим становится четким и спорт вернулся к рутине.
Ваш маленький Лев. Ваш ребенок начинает новый цикл коммуникаций в каком-то важном для него коллективе, поэтому обратите внимание на его режим, диету и наладьте сон.
ДЕВА 23.08 - 22.09
Благоприятные дни: 18, 20 января
Неблагоприятный день: 19 января
Любовь. Управитель вашего сектора отношений 18 января будет иметь благоприятный аспект от Луны, и вас ждет продвижение ситуации по вопросу недвижимости и семейных дел. Возможно, вы договоритесь по вопросам совместной жизни или улучшите что-то у себя дома, либо соберете гостей на вечеринку. Что касается одиноких Дев, то к 17 мая вероятна поездка или важный разговор с кем-то из близких, кто может вас познакомить с будущим избранником. Либо ваш визави сообщит вам важную новость по смс или звонку.
Работа. На этой неделе Марс наконец набирает скорость в вашем секторе карьеры - дела в профессиональной сфере начинают не просто меняться, но и двигаться вперед! Возможно, к 22 января вы поймете, что что-то навсегда изменилось в вашей карьере. Новолуние происходит в вашем секторе коллектива, что может быть началом нового проекта, новой команды или начальство сообщит новость по поводу вашей работы (появится новый сотрудник, новая цель, новый вектор развития)
Здоровье. Новолуние в Водолее имеет отношение к вашему здоровью — на этой неделе вам могут сообщить диагноз, посоветовать начать новый режим питания или сна. Вероятно, что вы начнете активнее заниматься спортом.
Ваша маленькая Дева. Будьте внимательнее к иммунитету ребенка - до конца февраля могут быть респираторные заболевания.
ВЕСЫ 23.09 - 22.10
Благоприятные дни: 19 января
Неблагоприятный день: 17 января
Любовь. На этой неделе большинство планет находится в родственном вам воздушной стихии, а Марс выходит из ретроградной фазы в вашем секторе мировоззрения. Вероятно, что вы расширяете свое мировоззрение благодаря партнеру - его жизнь налаживается и имеет прогресс, а вы подтягиваетесь за ним! Это может быть связано с детьми - их дела улучшаются, отчего муж/жена также гармонизируются. Для одиноких Весов вероятно знакомство на вечеринке или в кругу друзей - вам стоит быть более активным, чем обычно и не пропускать мероприятия.
Работа. На этой неделе управитель вашего сектора карьеры будет соединяться с Солнцем - вы поймете, насколько ваша самооценка и любовь к себе влияют на профессиональный успех. Вселенная словно «высветит» все проблемы и победы в рамках вашей работы! Если у вас есть собственный проект, то у него начинается новый цикл.
Здоровье. Во вторник может случится значительное улучшение здоровья.
Ваши маленькие Весы. Отправьте ребенка на спортивные занятия или на развивашки, связанные со сферой IT-технологий.
СКОРПИОН 23.10 - 21.11
Благоприятный день: 17 января
Неблагоприятный день: 17 января
Любовь. Эта неделя - настоящий феномен, ведь большинство событий случится именно во вторник благодаря формированию многочисленных аспектов Луны к знаку Тельца и Рыб. Эти созвездия для каждого Скорпиона - самые главные с точки зрения любви! С одной стороны может произойти конфликт с партнером, но при этом вы сможете понять, что вам обоим необходимо для реального улучшения ваших отношений! Возможно, что сессия с психологом пойдет вам обоим на пользу. Поэтому настраивайтесь на диалог, который в итоге приведет к важному решению по недвижимости или месту жительства.
Работа. С 8 января по вашему сектору карьеры двигается Черная Луна - позвольте себе дерзость и смелость быть собой. На неделе управитель сектора профессии - Солнце - подскажет вам, что ваш проект вполне можно делать в стенах дома или вообще уйти на фриланс.
Здоровье. В среду вероятно улучшение здоровья благодаря помощи женщины-врача или консультанта.
Ваш маленький Скорпион. Малыш может быть конфликтным и отстаивать свои интересы в кругу семьи. Позвольте ему быть собой. Если будет плохо себя чувствовать, то лучше оставить дома.
СТРЕЛЕЦ 22.11 - 21.12
Благоприятные дни: 18 января
Неблагоприятный день: 20 января
Любовь. На этой неделе управитель ваших отношений начинает выходить из ретроградной фазы, а значит ваши недомолвки с партнером заметно проходят. Если у вас были финансовые конфликты, то они начинают решаться. К 18 января произойдет мощное продвижение ваших отношений благодаря свиданию, признанию или красивому подарку.
Работа. На этой неделе вам могут предложить новую зарплату.
Здоровье. На этой неделе вы можете получить новость о вашем здоровье по почте или звонку. Либо будет важное обследование.
Ваш маленький Стрелец. Вашему ребенку стоит сделать акцент на развитии языковой практики: отправьте его на курсы. Или подарите интересную книгу.
КОЗЕРОГ 22.12 - 19.01
Благоприятные дни: 22 января
Неблагоприятный день: 20 января
Любовь. На этой неделе ваш визави подарит вам что-то очень изысканное и дорогое, либо вас ждет вечер в ресторане. Также вероятно, что ваши отношения могут выйти на новый уровень или стать более серьезными благодаря какому-то совместному решению. Для одиноких Козерогов на неделе вероятно знакомство с партнером постарше.
Работа. На этой неделе вам сообщат о повышении зарплаты либо предложат новый финансовый расчет (на фрилансе или по договору)
Здоровье. Ваше здоровье улучшается, ведь на этой неделе Марс начинает двигаться вперед в вашем секторе режима и самочувствия. Вероятно, вы заново начнете посещать спорт, получите консультацию от специалиста или улучшите свое питание.
Ваш маленький Козерог. Обратите внимание на питание ребенка, вероятно, он нуждается в пересмотре режима и диеты.
ВОДОЛЕЙ 20.01 - 18.02
Благоприятные дни: 2, 3, 6 февраля
Неблагоприятный день: 4 февраля
Любовь. На этой неделе от вас зависит буквально все, так как благодаря Новолунию в Водолее вы примите на себя ответственность по будущему развитию вашей пары. Станьте инициатором важного разговора, выскажите все что вам нравится и не нравится в вашей паре. Оппозиционно к Луне и Солнцу будет находится Лилит, она может принести вашему партнеру раздраженность, дерзость, некий эгоизм. Не обращайте на это внимание - принимайте решение, опираясь на масштаб всей жизни.
Работа. На этой неделе в понедельник и вторник Луна будет идти по вашему сектору карьеры — вас ждет общение с руководством.
Здоровье. В Новолуние вас может ожидать поход к врачу, на обследование или начало нового режима.
Ваш маленький Водолей. Отведите малыша к парикхмахеру, врачу или окулисту.
РЫБЫ 19.02 - 20.03
Благоприятные дни: 21 января
Неблагоприятный день: 19 января
Любовь. Ваши отношения получают развитие благодаря влиянию друзей, совместных интересов или планов. Фантазируйте и мечтайте вместе с партнером, это поможет вам лучше узнать друг друга и правильно расставить цели.
Работа. В среду или четверг вероятен важный разговор с начальством.
Здоровье. Вероятна поездка к врачу или в больницу.
Ваши маленькие Рыбы. Вероятен прогресс в обучении или интерес к новому направлению в хобби.