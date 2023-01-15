Гороскоп на неделю с 16 по 22 января для всех знаков Зодиака

Работа. На этой неделе Марс наконец набирает скорость в вашем секторе карьеры - дела в профессиональной сфере начинают не просто меняться, но и двигаться вперед! Возможно, к 22 января вы поймете, что что-то навсегда изменилось в вашей карьере. Новолуние происходит в вашем секторе коллектива, что может быть началом нового проекта, новой команды или начальство сообщит новость по поводу вашей работы (появится новый сотрудник, новая цель, новый вектор развития)

Здоровье. Новолуние в Водолее имеет отношение к вашему здоровью — на этой неделе вам могут сообщить диагноз, посоветовать начать новый режим питания или сна. Вероятно, что вы начнете активнее заниматься спортом.

Ваша маленькая Дева. Будьте внимательнее к иммунитету ребенка - до конца февраля могут быть респираторные заболевания.

ВЕСЫ 23.09 - 22.10

Благоприятные дни: 19 января

Неблагоприятный день: 17 января

Любовь. На этой неделе большинство планет находится в родственном вам воздушной стихии, а Марс выходит из ретроградной фазы в вашем секторе мировоззрения. Вероятно, что вы расширяете свое мировоззрение благодаря партнеру - его жизнь налаживается и имеет прогресс, а вы подтягиваетесь за ним! Это может быть связано с детьми - их дела улучшаются, отчего муж/жена также гармонизируются. Для одиноких Весов вероятно знакомство на вечеринке или в кругу друзей - вам стоит быть более активным, чем обычно и не пропускать мероприятия.