Чем нельзя кормить питомцев, если не хотите бежать к ветеринару сломя голову

Все, у кого есть питомцы, прекрасно знают, как те умеют давить на жалость и выпрашивать еду, которую с удовольствием едят хозяева. Людям кажется, что, поделившись вкусняшкой, они покажут братьям нашим меньшим любовь. Ничего же не будет от одного маленького кусочка? Будет, и ещё как! Бывает, что угощения, предназначенные людям, для домашних животных оказываются ядом. Если не хотите неожиданно навестить с питомцем ветеринара, запомните, какие продукты категорически нельзя давать четвероногим друзьям, пишет Лайф.

Чем нельзя кормить кошку?

Кто не любит котиков? Пожалуй, это одни их самых распространённых домашних любимцев. Спасающие от одиночества пушистики (а иногда и лысики) мурчат людям по вечерам, помогая избавиться от накопившихся за день напряжения и стресса. Наверное, у каждого третьего вашего знакомого дома точно есть такой четвероногий друг. Многие наивно полагают, что прекрасно знают, чем можно кормить кошку. В мультиках и фильмах показывают, что хвостатые любят рыбу, молоко и мышей. Но считается ли это правильным и сбалансированным питанием для питомца? Определёнными человеческими продуктами кошек угощать не следует, ведь то, что для нас вкусняшки, для них яд.

Чем нельзя кормить кошку?

Кошку нельзя поить алкоголем и кормить:

колбасой;

мучными продуктами;

луком, чесноком;

куриными костями;

маринованными овощами;

свининой;

виноградом;

сладостями.