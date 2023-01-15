Иногда, желая показать питомцу любовь, хозяева подкармливают его со стола или предлагают особые вкусняшки. Даже не подозревая, насколько порой может быть опасным для домашнего любимца такое лакомство.
Чем нельзя кормить питомцев, если не хотите бежать к ветеринару сломя голову
Все, у кого есть питомцы, прекрасно знают, как те умеют давить на жалость и выпрашивать еду, которую с удовольствием едят хозяева. Людям кажется, что, поделившись вкусняшкой, они покажут братьям нашим меньшим любовь. Ничего же не будет от одного маленького кусочка? Будет, и ещё как! Бывает, что угощения, предназначенные людям, для домашних животных оказываются ядом. Если не хотите неожиданно навестить с питомцем ветеринара, запомните, какие продукты категорически нельзя давать четвероногим друзьям, пишет Лайф.
Чем нельзя кормить кошку?
Кто не любит котиков? Пожалуй, это одни их самых распространённых домашних любимцев. Спасающие от одиночества пушистики (а иногда и лысики) мурчат людям по вечерам, помогая избавиться от накопившихся за день напряжения и стресса. Наверное, у каждого третьего вашего знакомого дома точно есть такой четвероногий друг. Многие наивно полагают, что прекрасно знают, чем можно кормить кошку. В мультиках и фильмах показывают, что хвостатые любят рыбу, молоко и мышей. Но считается ли это правильным и сбалансированным питанием для питомца? Определёнными человеческими продуктами кошек угощать не следует, ведь то, что для нас вкусняшки, для них яд.
Чем нельзя кормить кошку?
Кошку нельзя поить алкоголем и кормить:
колбасой;
мучными продуктами;
луком, чесноком;
куриными костями;
маринованными овощами;
свининой;
виноградом;
сладостями.
Некоторые продукты, которые всегда есть в доме, например сырая рыба, кошкам тоже противопоказаны. Животное не откажется от угощения, но вы должны осознавать риск попадания в организм глистов вместе с мясом. Многие думают, что в дикой природе кошачьи спокойно едят рыбу. Но это исключение из правил. Вы же помните, что пушистые хищники не очень любят воду? При заражении кота гельминтами происходит поражение желчного пузыря, печени и поджелудочной. Если вовремя не заметить заболевания и не сходить к ветеринару, исход трапезы может быть плачевным. Коровье молоко, которым все так и спешат угостить усатого друга, пользы не принесёт. В этом лакомстве слишком много лактозы, которая у котиков усваивается плохо. Как и у людей, при регулярном употреблении в пищу может возникнуть непереносимость. И тогда диарея и нарушение пищеварения у пушистика будут только началом катастрофы.
Чем нельзя кормить собаку?
Если котики - те ещё привереды и гурманы, способные отказаться от опасного для себя угощения, с собаками дела обстоят сложнее. В хозяине эти преданные существа видят чуть ли не Бога. Поэтому у них не возникает сомнений, брать или нет, когда рука протягивает вкусняшку. Но в этом и заключается опасность, потому как собачка может добровольно съесть даже яд. А наивный хозяин будет думать, что лишь балует питомца и делает доброе дело. И потом непонимающе будет слушать ветеринара, рассказывающего, что то лакомство было совершенно не предназначено для четвероногих друзей.
Чем же именно опасно кормить собак?
Псов опасно кормить:
жареной пищей;
сладостями и шоколадом;
грибами;
макаронами;
кукурузной и манной крупой;
куриными и рыбными костями;
сладкой выпечкой и хлебом;
продуктами из сои.
А почему же нельзя угощать псов пищей со стола? Всё дело в различии вкусовых рецепторов у человека и собаки. Все специи, что мы добавляем в процессе готовки, для животного могут быть опасными. Да и вкус у такой еды, как и запах, для них будет в несколько раз насыщеннее. Что тоже может привести к неприятным последствиям.
Чем нельзя кормить птиц?
Помимо котиков и собачек многие заводят попугайчиков, канареек и других птиц. Следить и ухаживать за ними не столь хлопотно, да и места такие питомцы занимают гораздо меньше. Но и с их питанием не всё так просто. Раньше все думали, что пернатых можно просто кормить заплесневелым хлебом или крошками со стола. А вот и нет. Есть также несколько продуктов, которые нельзя давать птицам.
Начать стоит с того, что птиц нельзя угощать жареными и солёными семечками, салом и чёрным хлебом. А испорченные продукты, особенно с неприятным запахом или плесенью, даже для уличных животных могут стать смертельным ядом. Также никогда не давайте в качестве лакомства птицам цитрусовые. И забудьте про привычку делиться крошками со стола: в снеках и блюдах для людей содержатся соль, консерванты, красители и другие вредные вещества.