Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятности
15 января церковь почитает память святого Сильвестра и Серафима Саровского. О жизни этого святого сохранилось мало информации.
В этот праздник уделяли особое внимание домашним курам. Они вычищали курятники, старались получше накормить птиц.
Верили, кто съест сегодня куриное яйцо, тому весь год будет везти. Женщины яйца варили, жарили и готовили различные закуски.
В этот день старались также защитить свой дом от разных напастей. В обычную воду можно добавить небольшое количество святой воды и помыть окна. Считалось, что это убережет жилище от негатива.
Что нельзя делать 15 января
Нельзя 15 января постригаться, так как можно всю удачу и здоровье потерять.
Нельзя 15 января поднимать с земли куриное перо, может счастье покинуть.
Нельзя 15 января делать уборку. Верили, что так можно потревожить домового.
Нельзя 15 января выбрасывать крошки со стола. Их отдавали животным, чтобы в доме был достаток.
Нельзя пить спиртные напитки, можно целый год болеть.
Приметы на 15 января
Если петухи на рассвете запели, то к потеплению.
Если птицы в снегу купаются, то к оттепели.
Если снежная буря, то ждать суровые морозы.