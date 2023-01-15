В нашумевших мемуарах возлюбленный Меган Маркл заявил, что его отец повсюду носит с собой игрушку, пишет glavred.info.
Об этом никто не знал: принц Гарри выболтал тайну своего отца
Принц Гарри выдал новую порцию откровений о своем отце. От неугомонного герцога Сассекского пострадали как Кейт Миддлтон, ее супруг принц Уильям, так и нынешний король Великобритании Чарльз III.
Однако на этот раз герцог Сассекский выдал признание более забавное, нежели оскорбительное. Правда, не исключено, что пожилой монарх хотел бы сохранить втайне этот любопытный факт о себе.
В нашумевших мемуарах возлюбленный Меган Маркл заявил, что его отец повсюду носит с собой игрушку, которая, по всей видимости, имеет для него особое значение.
«Тедди везде ходил с папой. Это жалкий медведь со сломанными лапами, болтающимися на нитках и заплатках. Мне кажется, что он выглядел так, как мог бы выглядеть отец после того, как хулиганы разобрались с ним», - приводит цитату из автобиографии принца СМИ.