ФОТО ⟩ Пара года: певица Сисси пришла на полуфинал Eesti Laul со своим женихом

В ноябрьском интервью Elu24 Сисси призналась, что ее песня Lighthouse, которая в этом году стала победителем конкурса Eesti Laul, посвящена расставани. «Для меня маяк - это то, что направляет тебя домой. Когда ты потерян на море, в легком хаосе волн, вдалеке появляется луч света, который сигнализирует, что в том направлении есть дом», - сказала певица о названии своей песни.