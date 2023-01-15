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ФОТО ⟩ Пара года: певица Сисси пришла на полуфинал Eesti Laul со своим женихом

Мерилин Няреп
Пара года: певица Сисси пришла на полуфинал Eesti Laul со своим женихом
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Сисси
Сисси Фото: Taavi Sepp

Сисси Нилия Бенита, участвовавшая во втором полуфинале Eesti Laul, пришла с семьей и женихом, пишет Elu24.

В ноябрьском интервью Elu24 Сисси призналась, что ее песня Lighthouse, которая в этом году стала победителем конкурса Eesti Laul, посвящена расставани. «Для меня маяк - это то, что направляет тебя домой. Когда ты потерян на море, в легком хаосе волн, вдалеке появляется луч света, который сигнализирует, что в том направлении есть дом», - сказала певица о названии своей песни.

Это далеко не первая песня, появившаяся в результате ее отношений с Карлом Кревальдом, который работает помощником юриста в юридической фирме Айвара Пильве. Однако выясняется, что речь идет о ее предыдущем женихе, а не о Карле, с которым они разошлись осенью, но теперь пара снова вместе и, надеемся, все уних сложится.

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