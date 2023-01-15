«Ты продолжаешься в детях, и это прекрасно», - говорит победитель Евровидения 2001 Дэйв Бентон. Он приехал на полуфинал «Эстонской песни 2023», чтобы поддержать свою дочь Сисси Нилию Бениту, пишет Elu24.
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Она стала певицей: Дэйв Бентон приехал на полуфинал Eesti Laul поддержать дочь
Она стала певицей: Дэйв Бентон приехал на полуфинал Eesti Laul поддержать дочь
«Гордость переполняет меня. Я очень горд. Ты проживаешь свою жизнь как музыкант, композитор, продюсер, а затем видишь, что твоя дочь продолжает этот путь. Это фантастика, - говорит Дэйв Бентон. - Это значит, что ты продолжаешься в детях, и это прекрасно - наблюдать со стороны».