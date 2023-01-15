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Она стала певицей: Дэйв Бентон приехал на полуфинал Eesti Laul поддержать дочь

Мерилин Няреп
Она стала певицей: Дэйв Бентон приехал на полуфинал Eesti Laul поддержать дочь
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Дэйв Бентон
Дэйв Бентон Фото: Taavi Sepp

«Ты продолжаешься в детях, и это прекрасно», - говорит победитель Евровидения 2001 Дэйв Бентон. Он приехал на полуфинал «Эстонской песни 2023», чтобы поддержать свою дочь Сисси Нилию Бениту, пишет Elu24.

«Гордость переполняет меня. Я очень горд. Ты проживаешь свою жизнь как музыкант, композитор, продюсер, а затем видишь, что твоя дочь продолжает этот путь. Это фантастика, - говорит Дэйв Бентон. - Это значит, что ты продолжаешься в детях, и это прекрасно - наблюдать со стороны».

Перед тем как дочь Дейва Сисси вышла на сцену во втором полуфинале Eesti Laul, отец сказал ей одну простую вещь. «Я сказала ей то же самое, что говорю перед каждым выступлением: не воспринимай это как соревнование. Просто выходи на сцену и выкладывайся по полной!» Сойдя со сцены, Сисси почувствовала огромное облегчение и счастье, по словам ее отца.

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