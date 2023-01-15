Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждут благоприятные перемены в 2023 году

Известный российский астролог в своем прогнозе для знаков Зодиака на 2023 год рассказала, представителям каких знаков можно немного расслабиться и насладиться благоприятным периодом в 2023 году.

Всего, по ее словам, безмятежность и удача ожидает пять знаков Зодиакального круга.

Так, период подъема и больших свершений начался у Овнов. Этот знак Зодиака может получить новые возможности, проекты и подъем по карьерной лестнице. В 2023 году Овнам будет сопутствовать успех и признание, а также поддержка высоких покровителей. Часть проектов завершится в середине апреля. При этом не рекомендуется совершать необдуманные траты – лучше экономить. В мае развернется период любви, дорог и возможностей личного характера. У Овнов ожидаются новые отношения, проекты и возможности для хороших заработков.

Тельцы этой зимой получат прекрасные возможности для работы вдали от дома. Они будут заняты интеллектуальной деятельностью и проектами, начало которых заложено в первой половине года. С весны ожидается время укрепления в рабочей деятельности, однако в то же время из жизни Тельцов могут уйти многие друзья и проекты прошлого. Во второй половине весны ожидаются большие перемены, а в конце мая и летом прежняя работа принесет невероятный успех личного характера.

Ноябрь 2023 года раскроет перед Тельцами признание, которое принесет еще большие плоды в 2024 году.