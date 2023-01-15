Специалист составила прогноз по знакам Зодиака, особенно уделив внимание благоприятным событиям в жизни некоторых из них, пишет Topnews.
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждут благоприятные перемены в 2023 году
Всего, по ее словам, безмятежность и удача ожидает пять знаков Зодиакального круга.
Так, период подъема и больших свершений начался у Овнов. Этот знак Зодиака может получить новые возможности, проекты и подъем по карьерной лестнице. В 2023 году Овнам будет сопутствовать успех и признание, а также поддержка высоких покровителей. Часть проектов завершится в середине апреля. При этом не рекомендуется совершать необдуманные траты – лучше экономить. В мае развернется период любви, дорог и возможностей личного характера. У Овнов ожидаются новые отношения, проекты и возможности для хороших заработков.
Тельцы этой зимой получат прекрасные возможности для работы вдали от дома. Они будут заняты интеллектуальной деятельностью и проектами, начало которых заложено в первой половине года. С весны ожидается время укрепления в рабочей деятельности, однако в то же время из жизни Тельцов могут уйти многие друзья и проекты прошлого. Во второй половине весны ожидаются большие перемены, а в конце мая и летом прежняя работа принесет невероятный успех личного характера.
Ноябрь 2023 года раскроет перед Тельцами признание, которое принесет еще большие плоды в 2024 году.
Стрельцы в первой половине года получат возможности для хорошего заработка. Можно совершать крупные покупки, вкладываться в строительство. В этом году Стрельцы будут много заниматься делами своих родителей. При этом в текущему году Стрельцы могут почувствовать себя дома в любом месте, где им будет хорошо.
В апреле 2023 года ожидается много поездок по личным делам. Им астролог рекомендует не увлекаться интригами и беречь семейные ценности.
У Рыб наступил благоприятный период. Представителей этого знака ждет счастье, духовное очищение, общение с хорошими людьми. Время подходит для того, чтобы пересмотреть свои взгляды на мир и получить вознаграждение за прошлые заслуги. Рыбы будут хорошо зарабатывать, достигать успеха в учебе, преподавании, литературе и торговле.