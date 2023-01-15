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Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждут благоприятные перемены в 2023 году

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждут благоприятные перемены в 2023 году
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Перемены к лучшему. Иллюстративное фото
Перемены к лучшему. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Специалист составила прогноз по знакам Зодиака, особенно уделив внимание благоприятным событиям в жизни некоторых из них, пишет Topnews.

Известный российский астролог в своем прогнозе для знаков Зодиака на 2023 год рассказала, представителям каких знаков можно немного расслабиться и насладиться благоприятным периодом в 2023 году.

Всего, по ее словам, безмятежность и удача ожидает пять знаков Зодиакального круга.

Так, период подъема и больших свершений начался у Овнов. Этот знак Зодиака может получить новые возможности, проекты и подъем по карьерной лестнице. В 2023 году Овнам будет сопутствовать успех и признание, а также поддержка высоких покровителей. Часть проектов завершится в середине апреля. При этом не рекомендуется совершать необдуманные траты – лучше экономить. В мае развернется период любви, дорог и возможностей личного характера. У Овнов ожидаются новые отношения, проекты и возможности для хороших заработков.

Тельцы этой зимой получат прекрасные возможности для работы вдали от дома. Они будут заняты интеллектуальной деятельностью и проектами, начало которых заложено в первой половине года. С весны ожидается время укрепления в рабочей деятельности, однако в то же время из жизни Тельцов могут уйти многие друзья и проекты прошлого. Во второй половине весны ожидаются большие перемены, а в конце мая и летом прежняя работа принесет невероятный успех личного характера.

Ноябрь 2023 года раскроет перед Тельцами признание, которое принесет еще большие плоды в 2024 году.

Скорпионам в 2023 году следует уделить внимание вопросам, связанным с работой. Ожидается и крупный успех, и большие перемены на службе в конце апреля 2023 года. Май предназначен для смещения фокуса внимания на личные отношения и отношения в деловом мире, так как в этот период могут быть расхождения во взглядах. Однако первая половина 2023 года закрепит для Скорпионов финансовое положение, и это будет длиться на протяжении следующих трех лет. В этом году возможны переезд или ремонт. Рекомендуется больше времени уделять детям, семье и творчеству.

Стрельцы в первой половине года получат возможности для хорошего заработка. Можно совершать крупные покупки, вкладываться в строительство. В этом году Стрельцы будут много заниматься делами своих родителей. При этом в текущему году Стрельцы могут почувствовать себя дома в любом месте, где им будет хорошо.

В апреле 2023 года ожидается много поездок по личным делам. Им астролог рекомендует не увлекаться интригами и беречь семейные ценности.

У Рыб наступил благоприятный период. Представителей этого знака ждет счастье, духовное очищение, общение с хорошими людьми. Время подходит для того, чтобы пересмотреть свои взгляды на мир и получить вознаграждение за прошлые заслуги. Рыбы будут хорошо зарабатывать, достигать успеха в учебе, преподавании, литературе и торговле.

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