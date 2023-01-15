НЕВЕРОЯТНАЯ КРАСАВИЦА! ⟩ Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала американка Р’Бонни Габриэл
Известно, что в финал, куда прошли только пять претенденток на корону, жюри избрало только представительниц западного полушария, а именно Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.
Их представительницы продефилировали в вечерних платьях в заключительной части шоу. Отмечается, что внимания и иронии публики удостоилась именно представительница США, которая вышла на дефиле под живую музыку в стиле кантри в весьма открытом боди, которое было расшито 8 000 кристаллов и страз и высоких сапогах-ботфортах. Особенное внимание привлек головной убор американки – шарообразная конструкция из звезд и гигантской луны и корона с зубьями.
Сама Габриэль заявила, что ее наряд посвящен миссии NASA «Артемида», по высадке на Луну первой женщины. Однако в Сети наряд вызвал иронию, и некоторые пользователи намекали, что, скорее всего, образ девушки символизирует состояние страны. Кроме дефиле, конкурсантки должны были проявить свои интеллектуальные способности и ораторское искусство в ответах на вопросы жюри.
В итоге жюри присудило победу турнира 28-летнему модельеру из Нового Орлеана Р’Бонни Габриэль. Девушка специализируется на эко-одежде, возглавляя фирму по выпуск брендовой линейки ее имени, является моделью и «инструктором по шитью» в ателье. Награду Р’Бонни Габриэль получила из рук прошлогодней «Мисс Вселенная» индианки Харнааз Санду.