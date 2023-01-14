ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мощный вечер: второй полуфинал эстонского отборочного конкурса «Евровидения» определил финалистов

В субботу в Виймси прошел второй полуфинал конкурса Eesti Laul, и десять участников сразятся за место в финале, который состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Лишь пять из них пройдут дальше, чтобы встретиться с соперниками из первого полуфинала и побороться за место на сцене «Евровидения»!