ВИДЕО ⟩ Даже смотреть холодно! Эстонская русалка Мерле Лийванд нырнула в ледяную воду

Пловчиха и русалка Мерле Лииванд из Флориды, живущая в США, не боится холодных вод своей родины и делится на Instagram зимними фотографиями и видео освежающего плавания.

«Действительно влюблена в снег и холодную погоду», – пишет Мерле под фотографией, на которой она одета только в купальник. Она добавляет, что в момент съемки на улице было -14 градусов. «Это то, о чем начинаешь тосковать, когда живешь в теплой стране», - говорит она.

«В холодной стране меня переполняют чувства радости и счастья», – пишет Лийванд, добавляя, что, находясь в Эстонии, он старается найти время для разных занятий, работы, физических упражнений и семьи. «Даже если мне приходится идти в бассейн, я окунаюсь в ледяную воду», – говорит Лийванд, делясь видеозаписью купания в ледяной воде.