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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Eesti Disko отметили 50 лет! Смотри яркую галерею эстонского бомонда

Elu24 Taavi Sepp
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Eesti Disko отметили 50 лет! Смотри яркую галерею эстонского бомонда
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Фото: Taavi Sepp

В пятницу вечером в ресторане KÄRBES в Теллискиви состоялась вечеринка по случаю 50-летия Eesti Disko. На сцене дискотеки выступили бывшие звезды диско.

Eesti Disko отметила свое пятидесятилетие. Присутствовал весь бомонд: Арно Кукк, Мярт Раннамяэ, Эркки Сарапуу, Майк Сун, Эйнар Капп, Хейко Мерикан, Райво Райдам, Эльму Садулсепп, Эйнар Касс и Пеэтер Таим.

Лучшие хиты разных эпох звучали на аудио- и видеоносителях.

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