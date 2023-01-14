В пятницу вечером в ресторане KÄRBES в Теллискиви состоялась вечеринка по случаю 50-летия Eesti Disko. На сцене дискотеки выступили бывшие звезды диско.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Eesti Disko отметили 50 лет! Смотри яркую галерею эстонского бомонда
Eesti Disko отметили 50 лет! Смотри яркую галерею эстонского бомонда
Eesti Disko отметила свое пятидесятилетие. Присутствовал весь бомонд: Арно Кукк, Мярт Раннамяэ, Эркки Сарапуу, Майк Сун, Эйнар Капп, Хейко Мерикан, Райво Райдам, Эльму Садулсепп, Эйнар Касс и Пеэтер Таим.