Мелодично и ядовито: Шакира публично высказала все, что думает о любовнице своего мужа

Шакира выпустила новый сингл, в котором смогла выразить свои эмоции по поводу скандального разрыва отношений со своим многолетним бойфрендом, футболистом Жераром Пике. Правда, звезда сделала это не во время интервью и не на своей страничке в социальной сети, а в музыкальной форме. Она обыграла в тексте песни крушение своей личной жизни со спортсменом, с которым они были вместе более 11 лет, воспитывая двоих совместных детей. Поклонники Шакиры оценили этот шаг, явно потребовавший от нее мужества, и пришли в восторг от ее нового творения.

Колумбийская певица решила использовать переживания по поводу драмы в своей личной жизни, «переплавив» их в творческое вдохновение. В результате она выпустила новую испаноязычную песню «Claramente», на которую уже сняли клип. Об этом сообщило издание The Sun, опубликовав новый видеоролик певицы. При помощи песни Шакира высказала бывшему бойфренду всё, что она думает о нем и его молодой подружке, к которой он ушел от нее. К примеру, в тексте есть такие строчка, в которой она сравнила себя с машиной и часами класса «люкс», а свою соперницу — с ширпотребом. Она спела:

«Ты променял «Ферарри» на «Твинго», ты променял «Ролекс» на «Касио»…