Вечером 13 января блогер Елена Блиновская попала в реанимацию. Об этом написала сама автор «Марафона желаний» в Instagram.
Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», попала в реанимацию
Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», попала в реанимацию
«Сегодня я лежу... По всему городу с мигалками и всеми пищалками моего состояния прокатилась под капельницей», - написала Блиновская, выложив фотографию из кареты скорой.
Она подчеркнула, что не скажет причину ее госпитализации, так как «многие будут смеяться».
«Такое бывало у всех! Просто не до реанимации», – заявила блогер.
Утром 14 января Блиновская выложила Stories из больничной палаты, отметив, что «все хорошо», и она уже собирается домой. Ранее Блиновская рассказала, каким известным парам помогла забеременеть.
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