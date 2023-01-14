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Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», попала в реанимацию

Limon.ee
Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», попала в реанимацию
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Вечером 13 января блогер Елена Блиновская попала в реанимацию. Об этом написала сама автор «Марафона желаний» в Instagram.

«Сегодня я лежу... По всему городу с мигалками и всеми пищалками моего состояния прокатилась под капельницей», - написала Блиновская, выложив фотографию из кареты скорой.

Она подчеркнула, что не скажет причину ее госпитализации, так как «многие будут смеяться».

«Такое бывало у всех! Просто не до реанимации», – заявила блогер.

Утром 14 января Блиновская выложила Stories из больничной палаты, отметив, что «все хорошо», и она уже собирается домой. Ранее Блиновская рассказала, каким известным парам помогла забеременеть. 

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