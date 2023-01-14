Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», попала в реанимацию

«Сегодня я лежу... По всему городу с мигалками и всеми пищалками моего состояния прокатилась под капельницей», - написала Блиновская, выложив фотографию из кареты скорой.

Она подчеркнула, что не скажет причину ее госпитализации, так как «многие будут смеяться».

«Такое бывало у всех! Просто не до реанимации», – заявила блогер.