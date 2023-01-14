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«Я росла в семье сборщиков мусора»: участница «Мисс Вселенная» появилась на конкурсе в необычном платье

Limon.ee
«Я росла в семье сборщиков мусора»: участница «Мисс Вселенная» появилась на конкурсе в необычном платье
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Конкурс красоты Miss Universe
Конкурс красоты Miss Universe Фото: Gerald Herbert

Участница из Таиланда Анна Суеангам-ям надела на конкурс «Мисс Вселенная» платье из банок для газировки. Об этом сообщает Insider.

Анна Суеангам-ям отличилась во время дефиле в вечерних платьях. «Мисс Таиланд» вышла на подиум в платье от бренда Manirat, созданном из переработанных материалов, а именно — из «язычков» от банок для газировки.

«Я росла в семье сборщиков мусора, мое детство прошло среди кучи мусора и вторсырья. Это уникальное платье было специально сшито из выброшенных и переработанных материалов, банок для газировки, чтобы показать Вселенной – то, что многие считают бесполезным, на самом деле обладает ценностью и красотой», – объяснила модель в социальных сетях. 

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