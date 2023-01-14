Сердце остановилось: умерла единственная дочь Элвиса Пресли

10 января единственная дочь легендарного музыканта сидела в зрительном зале на церемонии «Золотой глобус» и со слезами радости на глазах наблюдала, как Остин Батлер получает награду за роль в фильме «Элвис».

Спустя три дня весь мир оплакивает Лизу Мари Пресли: несмотря на усилия врачей, спасти женщину так и не удалось. После остановки сердца она была доставлена в больницу и не приходя в сознание скоропостижно скончалась.

У наследницы короля рок-н-ролла выдалась непростая жизнь: она прошла через череду зависимостей от запрещенных веществ, побывала в четырех браках, окунулась с головой в религиозные течения и снова вернулась к светской жизни. Пыталась реализоваться в музыке, но так и не смогла даже приблизиться к славе отца.

Только к концу жизни она нашла счастье в семье и памяти об Элвисе Пресли.