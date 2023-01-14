Что нельзя есть утром натощак: названы 8 вредных завтраков

Первый прием пищи считается самым важным за день. От завтрака зависит наше самочувствие в течение дня. Не все продукты одинаково полезны утром на пустой желудок. Врачи считают, что пропускать завтрак нежелательно, но и есть некоторые продукты натощак также не стоит.

Кофе

Бананы

Копчености

Сырые овощи

Цитрусы и цитрусовый сок

Сладкое

Хлопья и каши быстрого приготовления

Алкоголь

Кофе

Многие люди любят пить кофе по утрам, но эта привычка может закончиться гастритом. Кофе отличается высокой кислотностью и негативно влияет на кислотность желудочного сока. А если напиток горячий, то боль в животе почти обеспечена. Кофе лучше пить слегка остывшим и только после завтрака, а не до него.

Бананы

Эти фрукты содержат много магния, который, несомненно, нужен организму. Но на пустой желудок их лучше не есть, чтобы не нарушить кальциево-магниевый баланс организма.

Копчености

Копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их на пустой желудок тем более не стоит. Это очень тяжелая еда для желудка, которая долго переваривается и может вызывать спазмы.

Сырые овощи

Свежие овощи безусловно очень полезны, но не натощак. Их лучше съесть уже после завтрака или отложить к обеду. В сырых овощах много кислоты, которая раздражает желудок и его слизистые. Особенно много кислот в помидорах, перце, луке, чесноке.