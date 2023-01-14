Что нельзя есть утром натощак: названы 8 вредных завтраков
Первый прием пищи считается самым важным за день. От завтрака зависит наше самочувствие в течение дня. Не все продукты одинаково полезны утром на пустой желудок. Врачи считают, что пропускать завтрак нежелательно, но и есть некоторые продукты натощак также не стоит.
- Кофе
- Бананы
- Копчености
- Сырые овощи
- Цитрусы и цитрусовый сок
- Сладкое
- Хлопья и каши быстрого приготовления
- Алкоголь
Кофе
Многие люди любят пить кофе по утрам, но эта привычка может закончиться гастритом. Кофе отличается высокой кислотностью и негативно влияет на кислотность желудочного сока. А если напиток горячий, то боль в животе почти обеспечена. Кофе лучше пить слегка остывшим и только после завтрака, а не до него.
Бананы
Эти фрукты содержат много магния, который, несомненно, нужен организму. Но на пустой желудок их лучше не есть, чтобы не нарушить кальциево-магниевый баланс организма.
Копчености
Копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их на пустой желудок тем более не стоит. Это очень тяжелая еда для желудка, которая долго переваривается и может вызывать спазмы.
Сырые овощи
Свежие овощи безусловно очень полезны, но не натощак. Их лучше съесть уже после завтрака или отложить к обеду. В сырых овощах много кислоты, которая раздражает желудок и его слизистые. Особенно много кислот в помидорах, перце, луке, чесноке.
Цитрусы и цитрусовый сок
Причина почему нельзя есть цитрусовые утром такая же, как и в случае с овощами. Они богаты различными кислотами, которые полезны для организма, но не натощак. Также в цитрусах много сахара, что нагружает поджелудочную.
Сладкое
Бутерброд с джемом или сладкий круассан очень приятно съесть на завтрак, но не очень полезно. Наш организм не готов переваривать сладости с утра. После пробуждения в организме слишком мало инсулина, чтобы переварить сладкую пищу. Такой завтрак может "обеспечить" вам скачок инсулина.
Хлопья и каши быстрого приготовления
Каши быстрого приготовления и сладкие кукурузные хлопья не стоит есть на завтрак. Как уже упоминалось, сладкое плохо переваривается с утра. Кроме того, такие продукты обычно изготовляют с большим количеством консервантов и вредных подсластителей. Такой завтрак относится к быстрым углеводам и чувство голода после него вернется очень быстро.
Алкоголь
Скрасить свой завтрак глотком вина - не лучшая идея. Алкоголь категорически нельзя пить натощак, иначе его токсичное влияние на организм усилится, а уровень глюкозы в крови резко упадет. Кроме того, алкоголь вызывает чувство голода, из-за чего вы можете переесть за завтраком и потом страдать от тяжести в желудке.