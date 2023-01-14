Приметы на 14 января 2023 года: что нельзя и что можно делать на Старый Новый год

До 1918 года этот день называли Васильевым, в честь Святого Василия – архиепископа Кесарийского. Он покровительствовал свиноводам, поэтому на праздничном столе должна была присутствовать обязательно свинина и множество блюд из нее. Обычай устраивать пышные застолья стал и современной традицией празднования Старого Нового года.

Народные приметы на 14 января

В этот день отмечают два праздника – Васильев день и Старый Новый год, который начали праздновать сравнительно недавно, всего лишь век назад, когда была принята календарная реформа. Притом, отмечают Старый Новый год не везде, а только в странах, где церковная дата Рождества приходится на 7 января (по юлианскому календарю).