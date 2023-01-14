Считается, что люди, которые 14 января будут веселиться, радоваться, петь и танцевать, смогут отогнать от себя злые силы. Существует поверье, что тем, кто на Василия надел на себя какую-то обновку, долгое время будет сопутствовать удача.
Приметы на 14 января 2023 года: что нельзя и что можно делать на Старый Новый год
Приметы на 14 января 2023 года: что нельзя и что можно делать на Старый Новый год
До 1918 года этот день называли Васильевым, в честь Святого Василия – архиепископа Кесарийского. Он покровительствовал свиноводам, поэтому на праздничном столе должна была присутствовать обязательно свинина и множество блюд из нее. Обычай устраивать пышные застолья стал и современной традицией празднования Старого Нового года.
Народные приметы на 14 января
- Туман на Старый Новый год – к урожаю.
- Если Васильев день морозный и снежный – быть хорошему урожаю.
- Выпавший на старый Новый год снег предвещает урожай.
- Вьюга в этот день обещает большой урожай орехов.
- Ночь звездистая – лето ягодное.
- Сильный снег – быть хорошему лету.
- Оттепель пророчит прохладные летние дни.
- Если утром идет снег, то зима будет снежной, а весна наступит поздно.
- Яркие звезды на небе предвещают скорые морозы.
- Если Луна идет на ущерб, весной воды большой не будет, если же Луна идет на прибыль, то весной воды будет много.
- Снег в этот день или туман обещают урожай.
- Если к этому дню около кладей, стогов и заборов выдуло снег, то это к урожаю, а если привалило снег к стенкам и стогам, то к неурожаю.
- Если на деревьях иней, то год будет урожайный.
- Полная прорубь воды и туман на этот день предвещают большие разливы рек.
- Мелкий и легкий снег – к скорому улучшению погоды.
- Радужные столбы по бокам солнца или красноватый столб через солнечный диск – к устойчивой малооблачной погоде.
- Синица свистит – на ясный день.
- Ветер с юго–запада переходит на западный или северо–западный – к улучшению погоды.
- На Василия ветер – к урожаю орехов.
В этот день отмечают два праздника – Васильев день и Старый Новый год, который начали праздновать сравнительно недавно, всего лишь век назад, когда была принята календарная реформа. Притом, отмечают Старый Новый год не везде, а только в странах, где церковная дата Рождества приходится на 7 января (по юлианскому календарю).