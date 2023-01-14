10 часов под ледяным душем: женщина была найдена мертвой в ванной собственной квартиры

Финская полиция расследует необычную смерть в Вантаа, где мужчина, родившийся в 1970-х годах, подозревается в убийстве и нападении на своего партнера. По данным полиции, женщина находилась под ледяным душем в течение десяти часов, прежде чем ее нашли.