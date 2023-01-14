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10 часов под ледяным душем: женщина была найдена мертвой в ванной собственной квартиры

Инна-Катрин Хейн
10 часов под ледяным душем: женщина была найдена мертвой в ванной собственной квартиры
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Фото: Poznyakov/Shutterstock

Финская полиция расследует необычную смерть в Вантаа, где мужчина, родившийся в 1970-х годах, подозревается в убийстве и нападении на своего партнера. По данным полиции, женщина находилась под ледяным душем в течение десяти часов, прежде чем ее нашли.

Женщина была найдена мертвой в ванной комнате совместной квартиры пары в июле 2022 года.

По данным полиции, бойфренд женщины избил ее, а затем отвел потерявшую сознание женщину под холодный душ. По данным полиции, мужчина позвал на помощь только спустя более 10 часов, когда женщина была уже мертва, пишет mtvuutiset.fi.

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