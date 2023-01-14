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ИДУТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ ⟩ «Почему эта новая упаковка такая уродливая?»: дизайн шоколада Kalev не перестает будоражить людей

Геттер Трумси
«Почему эта новая упаковка такая уродливая?»: дизайн шоколада Kalev не перестает будоражить людей
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Фото: Shutterstock/Birgit Püve/Elu24 kollaaž

«Она не приглашает вас совершить покупку», «Упаковка уродливая», «Очень навязчивая, дизайн раздражает глаз» – так описывают в социальных сетях новый дизайн упаковки шоколада Kalev. Многие считают, что сами продукты вкусные, но оранжевый цвет упаковки слишком кричащий. Талис Бахман, автор книги «Психология рекламы», считает, что люди рано или поздно привыкнут к новому дизайну.

Первые шоколадные плитки Kalev в новом обновленном оранжевом дизайне появились на прилавках в июне 2022 года, полный переход на новую упаковку произойдет к концу 2023 года, сообщает tarbija.postimees.ee.

«На протяжении многих лет Kalev был любимым брендом эстонцев, но в условиях растущей конкуренции нам необходимо обратиться к новому поколению», – сказала более полугода назад Анника Оя, директор по маркетингу Orkla Estonia.

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