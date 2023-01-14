«Она не приглашает вас совершить покупку», «Упаковка уродливая», «Очень навязчивая, дизайн раздражает глаз» – так описывают в социальных сетях новый дизайн упаковки шоколада Kalev. Многие считают, что сами продукты вкусные, но оранжевый цвет упаковки слишком кричащий. Талис Бахман, автор книги «Психология рекламы», считает, что люди рано или поздно привыкнут к новому дизайну.
Для подписчиков
ИДУТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ ⟩ «Почему эта новая упаковка такая уродливая?»: дизайн шоколада Kalev не перестает будоражить людей
«Почему эта новая упаковка такая уродливая?»: дизайн шоколада Kalev не перестает будоражить людей
Первые шоколадные плитки Kalev в новом обновленном оранжевом дизайне появились на прилавках в июне 2022 года, полный переход на новую упаковку произойдет к концу 2023 года, сообщает tarbija.postimees.ee.