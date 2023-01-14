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У истоков Евровидения: автор первой песни рассказала, что с участием в конкурсе было много проблем

, Репортер Elu24
У истоков Евровидения: автор первой песни рассказала, что с участием в конкурсе было много проблем
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Фото: Kuvatõmmis saatest

Автор текста первой эстонской песни Евровидения Лило Тунгал и Юри Пихель, который 30 лет назад привел Эстонию на конкурс Евровидения, были гостями программы Ringvaade. «Эстония стала членом Европейского вещательного союза, и как-то само собой люди начали спрашивать, и так мы попали туда», – сказал Пихель.

Автор текста песни для Евровидения Лило Тунгал призналась Ringvaade, что у них возникло несколько проблем с текстом песни «A Sorrowless Mind and a Heartfelt Heart» для Яники Силламаа и им пришлось внести несколько изменений в текст.

«У меня никогда такого не было раньше и никогда не было с тех пор. Я не знаю, кто принимал решение, но у нас был Андрес Валконен – он всегда сначала создавал мелодию, а потом я создавала текст, все было как обычно – но после победы было решено, что в тексте песни должны доминировать звонкие согласные», – рассказывает Тунгал. «Я, к счастью, эстонский филолог, провела анализ звучания, так что кто хочет, может перечитать – там всего четыре буквы «с». Они не хотели никаких сибилянтов, должны были быть только звонкие».

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