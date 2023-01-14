У истоков Евровидения: автор первой песни рассказала, что с участием в конкурсе было много проблем

«У меня никогда такого не было раньше и никогда не было с тех пор. Я не знаю, кто принимал решение, но у нас был Андрес Валконен – он всегда сначала создавал мелодию, а потом я создавала текст, все было как обычно – но после победы было решено, что в тексте песни должны доминировать звонкие согласные», – рассказывает Тунгал. «Я, к счастью, эстонский филолог, провела анализ звучания, так что кто хочет, может перечитать – там всего четыре буквы «с». Они не хотели никаких сибилянтов, должны были быть только звонкие».