Автор текста первой эстонской песни Евровидения Лило Тунгал и Юри Пихель, который 30 лет назад привел Эстонию на конкурс Евровидения, были гостями программы Ringvaade. «Эстония стала членом Европейского вещательного союза, и как-то само собой люди начали спрашивать, и так мы попали туда», – сказал Пихель.
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У истоков Евровидения: автор первой песни рассказала, что с участием в конкурсе было много проблем
У истоков Евровидения: автор первой песни рассказала, что с участием в конкурсе было много проблем
Автор текста песни для Евровидения Лило Тунгал призналась Ringvaade, что у них возникло несколько проблем с текстом песни «A Sorrowless Mind and a Heartfelt Heart» для Яники Силламаа и им пришлось внести несколько изменений в текст.
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