Эстонская королева уколов красоты Марью Карин отмечает пятую годовщину свадьбы с Мауно, которого она ласково называет львом. «Он везет меня на поезде до Балтийского вокзала, а затем на поезде до Тарту», – рассказывает она в своем Instagram.
44-летняя эстонская королева уколов красоты отметила годовщину со своим молодым мужчиной
«Женщины всегда ждут годовщины и надеются, что мужчины будут суетиться в подготовке романтики», – написала она.
Марью поделилась своим романтическим свиданием: «Смотрите, какой мужчина! Сделал для нас пикника прямо в поезде», – с восторгом говорит Марью, добавляя, что не знает, где делают таких мужчин.
Марьяю призналась, что в начале отношений с Мауно многие спрашивали ее, не боится ли она, что мужчина на 16 лет младше ее бросит ее.
«Не беспокойтесь о будущем, оно может оказаться не таким страшным. И если меня бросят.... Я снова найду молодого», - сказала 44-летняя Карин. «Всегда выбирайте счастье... »
Два года назад, когда пара отмечала третью годовщину свадьбы, Карин призналась в Instagram, что жизнь с молодым мужчиной ее утомляет. «Каждое утро кофе в постель, объятия, щенячий взгляд, уважение, озорство – редкость. Надежда на то, что дело в деньгах, тоже начинает угасать».