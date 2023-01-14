44-летняя эстонская королева уколов красоты отметила годовщину со своим молодым мужчиной

«Женщины всегда ждут годовщины и надеются, что мужчины будут суетиться в подготовке романтики», – написала она.

Марью поделилась своим романтическим свиданием: «Смотрите, какой мужчина! Сделал для нас пикника прямо в поезде», – с восторгом говорит Марью, добавляя, что не знает, где делают таких мужчин.

Марьяю призналась, что в начале отношений с Мауно многие спрашивали ее, не боится ли она, что мужчина на 16 лет младше ее бросит ее.

«Не беспокойтесь о будущем, оно может оказаться не таким страшным. И если меня бросят.... Я снова найду молодого», - сказала 44-летняя Карин. «Всегда выбирайте счастье... »