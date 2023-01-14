На волнах успеха: популярная эстонская группа отправляется в тур по Эстонии

Паула Паюсаар, участница группы, говорит, что концерты, посвященные выходу альбома, состоятся в январе в четырех городах – Вильянди, Таллинне, Пярну и Тарту.

Участники группы, занявшие второе место в прошлогоднем конкурсе Eesti Laul, Элизабет Тиффани Лепик, Паула Паюсаар, Таави-Ханс Кылар, Велле Тамме и Ральф Эрик Коллом, хотели бы искренне поблагодарить всех поклонников, которые наблюдали и поддерживали группу. «Мы подготовили большое шоу, такого в нашей практики еще не было», – говорят музыканты, которые последние несколько недель очень плотно работали над программой концерта, хотя и фактически готовились целый год. Зрителей ожидает чарующая музыка, световое шоу, визуальные эффекты и даже хореография.

«Мы осмелимся сказать, что стоит приехать!».

Участник группы Таави-Ханс Кылар говорит, что альбом действительно готовился год, хотя большинство песен было завершено за три месяца. Однако запись и другие процессы заняли гораздо больше времени.

Апрельский концерт группы Minimal Wind в Таллинне в клубе Fotografiska Фото: Sander Ilvest

Группа также была номинирована в трех категориях на Estonian Music Awards - дебютный альбом года, песня года и группа года.