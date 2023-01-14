На волнах успеха: популярная эстонская группа отправляется в тур по Эстонии

Номинированные в трех категориях на Estonian Music Awards (EMA), группа Minimal Wind провела плодотворный год в работе: выпустили свой дебютный альбом «Hi» и теперь в планах выступить в четырех городах Эстонии.
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Паула Паюсаар, участница группы, говорит, что концерты, посвященные выходу альбома, состоятся в январе в четырех городах – Вильянди, Таллинне, Пярну и Тарту.
Участники группы, занявшие второе место в прошлогоднем конкурсе Eesti Laul, Элизабет Тиффани Лепик, Паула Паюсаар, Таави-Ханс Кылар, Велле Тамме и Ральф Эрик Коллом, хотели бы искренне поблагодарить всех поклонников, которые наблюдали и поддерживали группу. «Мы подготовили большое шоу, такого в нашей практики еще не было», – говорят музыканты, которые последние несколько недель очень плотно работали над программой концерта, хотя и фактически готовились целый год. Зрителей ожидает чарующая музыка, световое шоу, визуальные эффекты и даже хореография.
«Мы осмелимся сказать, что стоит приехать!».
Участник группы Таави-Ханс Кылар говорит, что альбом действительно готовился год, хотя большинство песен было завершено за три месяца. Однако запись и другие процессы заняли гораздо больше времени.
Группа также была номинирована в трех категориях на Estonian Music Awards - дебютный альбом года, песня года и группа года.
«Номинации на EMA были большой радостью и облегчением, – говорит гитарист Таави. Мы планировали подготовить альбом в 2022 году, чтобы быть номинированными на Estonian Music Awards», – рассказывает он, добавляя, что номинация на звание «Группа года» стала для участников группы очень приятным сюрпризом. «Мы вложили все силы в создание группы за последний год и благодарны за то, что нас отметили в номинациях».