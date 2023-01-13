В ЦВЕТАХ ФЛАГА УКРАИНЫ ⟩ Эстонская красотка показала фигуру в мини-бикини на яхте на Бали

Большую часть года инфлюенсер и предпринимательница Катри Катс живет на тропическом Бали и часто делится оттуда экзотическими и сексуальными снимками. На этот раз она вновь удивила своих подписчиков игривым фото!

Катри позировала в бикини, выполненном в цветах украинского флага, на яхте где-то в Индийском океане рядом с райским островом.

Поскольку Катри занимается производством купальников, она спросила у подписчиков, стоит ли возвращать такую комбинацию цветов купальников в линейку.

«Это было давно, но все еще думаю, хотим ли мы, чтобы такое сочетание цветов появилось снова? Или оно нравится только мне?»

– спросила Катс у поклонников своего аккаунта.

В комментариях подписчики поддержали своего кумира, отметив как ее прекрасную физическую форму, так и важность такого сочетания цветов в наше непростое время.