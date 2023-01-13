РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ! ⟩ Блогер, у которого внезапно случился сердечный приступ на камеру: у меня несколько дней были странные симптомы

Ален Бруно потряс Интернет в 2015 году, когда опубликовал видео своего сердечного приступа на YouTube. Однако он, вероятно, не предполагал, что его состояние вдруг резко ухудшится и все это будет снято на камеру.

«Мне было больно, и я запаниковал. Я думал, что умираю», – сказал Бруно, добавив, что, к счастью, сосед по комнате вернулся домой рано и сразу же позвонил в скорую помощь. «Сейчас все в порядке, но я должен быть осторожен всю оставшуюся жизнь, потому что раньше в моей семье были сердечные заболевания. Следите за своим здоровьем!»

Шокирующие кадры, которые на сегодняшний день просмотрели более четырех миллионов раз, показывают, как Ален чувствует себя некомфортно, когда моется в ванне, прежде чем повернуться к зрителям. Но прежде чем он успевает что-то сказать, он останавливается, кладет руку на грудь и спрашивает: «Что происходит?»

На кадрах видно, как Бруно испытывает боль, которая со временем усиливается до такой степени, что мучения удваиваются. Один из зрителей написал в комментариях, что каждый может почерпнуть урок из опыта Алена, отметив: «Это отличный пример того, почему вы никогда не должны бояться звонить в скорую, когда что-то не так», – отмечает подписчик.

«Он такой молодой и подтянутый. Ужасно, что это может случиться с кем угодно в любой момент», – добавил другой, а третий написал: «Самое страшное, что если бы он потерял сознание от боли, то, наверное, утонул бы».