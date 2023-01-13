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«Надеюсь, буду стареть так же красиво, как и вы»: 56-летняя Сальма Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку

Limon.ee
«Надеюсь, буду стареть так же красиво, как и вы»: 56-летняя Сальма Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку
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Сальма Хайек на премии " Золотой глобус-2023".
Сальма Хайек на премии " Золотой глобус-2023". Фото: MARIO ANZUONI

Американская актриса Сальма Хайек 12 января разместила в Instagram видео, в котором показала, как с помощью ассистентов собиралась на церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая проходила в Лос-Анджелесе, пишет «Гордон».

Накануне артистка сообщила, что для того, чтобы выйти на красную дорожку премии, ей понадобилась «команда умелых солдат армии красоты».

«Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы», – написали поклонники в комментариях.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – «Фрида», «От заката до рассвета», «Бандитки». В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: «Телохранитель жены киллера», «Вечные», «Дом Gucci».

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