«Надеюсь, буду стареть так же красиво, как и вы»: 56-летняя Сальма Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку

Накануне артистка сообщила, что для того, чтобы выйти на красную дорожку премии, ей понадобилась «команда умелых солдат армии красоты».

«Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы», – написали поклонники в комментариях.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.