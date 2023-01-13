СОВЕТ УКРАИНСКОГО ПСИХОЛОГА ⟩ Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться

Война России против Украины длится уже почти год. Украинцы, как и весь мир, все это время живут в непрерывном стрессе, что может негативно сказаться на здоровье и психологическом состоянии. Важно уметь быстро нормализовать свое состояние. Это можно сделать с помощью правильного дыхания.

«Дыхание – наше все. Когда человек стряхивает, то начинает быстро и отрывисто дышать, что приводит к перенасыщению организма кислородом. Чтобы успокоиться, можно подышать в пакет, но если его под рукой нет, можно выполнить следующие простые упражнения», – отметила психолог.

«3 на 6»

Вдыхать нужно на три счета, выдыхать – на счет «шесть». Также можно вдыхать на счет «четыре» и выдыхать на «восемь». То есть, выдох должен быть в два раза длиннее вдоха. Таким образом снижается уровень кислорода, и человек успокаивается.

Дыхание по квадрату

Эта действенная практика, которая помогает выровнять дыхание, причем все делается на один и тот же счет – «четыре». Нужно сделать глубокий вдох на счет «четыре», задержать дыхание на четыре счета, затем выдохнуть. Это делается медленно – так же на четыре счета.

Такое упражнение нужно повторять несколько раз, пока не почувствуется расслабление.

«От 10 до 1»