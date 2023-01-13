«Вы даже эти нули сосчитать не сможете»: стилист Пугачевой рассказал о ее «нищете»

«Она не бедствует, не переживайте за нее. Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет! Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете», – открыто заявил Ровалс.

По его словам, главное сегодня для Пугачевой – чувствовать поддержку поклонников, со всем остальным у нее полный порядок.