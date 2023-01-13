«Вчера дорога была в самом плохом состоянии», – сказала Лийз, проживающая в Таллиннском старом городе, и прислала в редакцию Elu24 видео, на котором видно, как она пытается идти по тротуару, покрытому льдом.
ВИДЕО ⟩ Жительница Старого города: проезжая часть расчищена, а пешеходам приходится балансировать на льду
Лийз, проживающая на улице Суур-Карья в Таллинне, рассказала Elu24, что дорога перед ее домом покрыта льдом: «Проезжая часть абсолютно чистая, а вот пешеходы оказались в ужасном положении».
«Людям приходится держатся здесь за стены, потому что тут очень скользко. Сверху ничем не посыпано. В основном я передвигаюсь со скоростью 1 метр в минуту. И эта улица ведет к площади Вабадузе, – недоумевает она. – Особенно жуткой ситуация была в четверг», – добавила она.
В каком состоянии вчера был тротуар в Старом городе, смотрите на видео:
Руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг говорит, что и в Старом городе ответственность за содержание тротуаров делится между собственниками и городом. Партнер по контракту провел вчера и продолжит сегодня дополнительную обработку тротуаров, поддерживаемую департаментом.
«Вчера после обеда на этом участке была проведена надлежащая противоскользящая обработка. Сегодня утром на этом участке еще был не растаявший лед, но тротуар хорошо покрыт гранитным щебнем и уже не было скользко. Однако мы сразу передали информацию договорному партнеру, чтобы он провел дополнительную антискользящую обработку, особенно в местах, где лед до конца не растаял», – говорит Сульг.