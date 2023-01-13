ВИДЕО ⟩ Жительница Старого города: проезжая часть расчищена, а пешеходам приходится балансировать на льду

Лийз, проживающая на улице Суур-Карья в Таллинне, рассказала Elu24, что дорога перед ее домом покрыта льдом: «Проезжая часть абсолютно чистая, а вот пешеходы оказались в ужасном положении».

Тротуары на улице Суур-Карья покрыты льдом. Фото: Erakogu

«Людям приходится держатся здесь за стены, потому что тут очень скользко. Сверху ничем не посыпано. В основном я передвигаюсь со скоростью 1 метр в минуту. И эта улица ведет к площади Вабадузе, – недоумевает она. – Особенно жуткой ситуация была в четверг», – добавила она.

В каком состоянии вчера был тротуар в Старом городе, смотрите на видео:

Руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг говорит, что и в Старом городе ответственность за содержание тротуаров делится между собственниками и городом. Партнер по контракту провел вчера и продолжит сегодня дополнительную обработку тротуаров, поддерживаемую департаментом.