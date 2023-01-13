ДНК-экспертиза открыла тайны о происхождении Джулии Робертс

Во время недавнего эпизода шоу Finding Your Roots Ancestry звезда фильма «Красотка» узнала, что у ее прапрабабушки Роды Саттл Робертс после смерти мужа, Уиллиса Робертса, был роман с женатым мужчиной, пишет RUS TVNET.

Где-то в 1850-х годах Рода Саттл вышла замуж за мужчину по имени Уиллис Робертс. Таким образом, Джулия носит фамилию Уиллиса, но Уиллис умер в 1864 году. Оказалось, что это произошло за десять лет до того, как женщина родила прадеда Джулии.

С помощью архивов ДНК и генеалогической работы обнаружилось, что Уиллис «не мог» быть прапрадедом голливудской актрисы. «Мы нашли группу совпадений, связывающих Джулию и ее двоюродного брата с одним человеком – Генри Макдональдом Митчеллом-младшим», – отметил профессор Гарвардского университета Генри Луис Гейтс-младший.