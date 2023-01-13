Борис Гребенщиков, обосновавшийся в Израиле, дал интервью местной прессе. Он высказал все, что думает о происходящем в Украине, осудив действия России, пишет Телепрограмма.
«Никогда не сомневалась»: Наргиз поддержала Бориса Гребенщикова, назвавшего россиян фашистами
«Никогда не сомневалась»: Наргиз поддержала Бориса Гребенщикова, назвавшего россиян фашистами
При этом, музыкант заявил, что россияне – это фашисты. На высказывание Гребенщикова тут же отреагировала Наргиз Закирова, поддержавшая рок-музыканта в своем микроблоге.
«Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче!» – призналась певица.
Сама Наргиз за прошлый год не раз высказывалась в адрес россиян и России, также осуждая происходящее в Украине, за что ее депортировали, запретили зарабатывать и появляться в России ближайшие полвека.